Hatay’da mobilya imalathanesinde çıkan yangın söndürüldü

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HATAY (AA) - Hatay’ın merkez Antakya ilçesinde bir mobilya imalathanesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Küçükdalyan Mahallesi’nde bulunan ve bir bölümü depremde zarar gören mobilya imalathanesinin kullanılan bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine gelen İstanbul Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti.

Söndürülen yangında imalathane kullanılamaz hale geldi.

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