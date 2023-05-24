Depremden etkilenen Hatay'da "Nevşehir Kapadokya Sebze Hali"nin yapımı sürüyor

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HATAY (AA) - Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da, Nevşehir Valiliği koordinesinde yapımına başlanan "Nevşehir Kapadokya Sebze Hali"nde çalışmalar devam ediyor.

Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, Nevşehir Belediyesi ve hayırseverlerin desteğiyle merkez Antakya ilçesi Kuzeytepe Mahallesi'nde çalışmaların sürdüğü 8 bin 250 metrekare alana yapılacak ve 65 dükkanın yer alacağı sebze halinde incelemede bulundu.

Becel, gazetecilere yaptığı açıklamada, depremden etkilenen Hatay'da eksik olarak tespit edilen sebze halinin yapımını üstlendiklerini söyledi.

Şu an sebze halinde çalışmaların devam ettiğini aktaran Becel şöyle devam etti:

"Yapımı en fazla 30 gün sürecek olan sebze halinde 65 dükkan sosyal tesisiyle beraber hizmet edecek. Üreticinin ürününün bozulmadan satması ve ekonomik hayatın canlanmasına destek olacağını umarak bu işe başladık. Buraya geldiğimizde gördük ki gerçekten doğru bir iş yapmışız. İlk günden itibaren yapmış olduğumuz destekleri taçlandırmak gibi oldu. Nevşehir ve Hatay arasında böyle bir kardeşlik köprüsü kurmanın mutluluğunu yaşıyoruz."

Nevşehir Belediye Başkanı Mehmet Savran da depremden etkilenen bölgelerinin bir an önce normal hayatına dönmesi için çaba göstermeye devam ettiklerini belirtti.

Hatay'da koordinatör vali olarak görev yapan Osman Kaymak da il genelinde çok sayıda esnafın iş yerini kaybettiğini anlattı.

İçişleri Bakanlığı öncülüğünde Hatay'da farklı noktalarda esnaf çarşıları kurarak esnafa teslim ettiklerini belirten Kaymak, Nevşehir Valiliği koordinesinde Antakya'da yapılan sebze halinin ilçedeki büyük bir ihtiyacı karşılayacağını kaydetti.

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