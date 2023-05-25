Hatay'da silah kaçakçılığı operasyonunda bir şüpheli yakalandı

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HATAY (AA) - Hatay'ın Payas ilçesinde silah kaçakçılığı operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, silah ve mühimmat kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları kapsamında L.B'nin evine operasyon düzenledi.

Adreste yapılan aramada, 4 ruhsatsız tüfek, 2 şarjör ve 13 dolu kartuş ele geçirildi.

Gözaltına alınan L.B. emniyete götürüldü.



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