Defne Devlet Hastanesi, çalışanlarından da "tam not" aldı

HATAY (AA) - LALE KÖKLÜ/SALİM TAŞ - Hatay'da 60 günde yapımı tamamlanan Defne Devlet Hastanesi, modern tıbba uygun cihazları ve rahat çalışma ortamıyla hekimlerin de beğenisini aldı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen kentte, 24 Mart'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından temeli atılan 300 yataklı Defne Devlet Hastanesi, 21 Mayıs'tan bu yana sağlık hizmetini kesintisiz sürdürüyor.

22 poliklinikte sağlık hizmetinin verildiği hastanede doktorlar da deprem sonrası kurulan çadır veya konteyner sağlık merkezlerinden sonra rahat bir çalışma ortamına kavuştu. Modern tıbba uygun cihazlarla donatılan hastane, hekimlerden de "tam not" aldı.

İl Sağlık Müdürü Tunga Barçın, AA muhabirine, her ana branşta poliklinik hizmeti sunduklarını söyledi.

Hastane kadrosunun hasta sağlığı için canla başla çalıştığını belirten Barçın, şöyle devam etti:

"Ben enfeksiyon uzmanıyım, böyle bir hastanede çalışmak bir hekim için gerçekten de çok keyifli. Her türlü işlemi yapabiliyorsunuz. Tam donanımlı, teşekküllü, modern tıbba uygun cihazlarla hastaları muayene etmek bir hekim için inanılmaz keyif. Biz de sürekli sağlık çalışanı ekip arkadaşlarımızla durumları istişare ediyoruz. Hepsinin keyfi yerinde, mutlu."

Defne Devlet Hastanesi Başhekimi İmadettin Alpay Özkaya da hastanede çalışmaktan mutlu olduğunu aktardı.

Hekimlerin ve tüm hastane personelinin de aynı şekilde iş ortamından memnun olduğunu belirten Özkaya, "Sahra şartlarında da çadırda da çalıştım. Şimdi burada klimalı, rahat ve nezih bir ortam var. Tabii ki hem idareciler hem hekim arkadaşlarımız hem de yardımcı sağlık personelimiz böyle bir ortamda çalışmaktan çok daha memnun." dedi.

- "Bu hastane, hastalar için bir umut kaynağı oldu"

Hastanenin Kardiyoloji Uzmanı Barış Kavvasoğlu ise kendisinin de Hataylı olduğunu, depreme kadar Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görev yaptığını anlattı.

Depremden sonra da tayin istemeyip hemşehrilerine sağlık hizmeti vermek için memleketinde kaldığını belirten Kavvasoğlu, "Depremde çalıştığım hastane zarar gördü. Depremden hemen sonra da Sağlık Bakanlığının UMKE ekipleri geldi ve orada bir çadır hastane kuruldu. Bizler de orada görev yapmaya çalıştık, şartlar ve imkanlar buradaki hastaneye göre kısıtlıydı ama çok şükür buraya geldikten sonra buradaki şartlarımız gayet iyi." diye konuştu.

Kavvasoğlu, muayeneye gelen kalp hastalarına en iyi şekilde hizmet vermeye gayret ettiğini söyledi.

Hastanede ilk hafta olmasına rağmen çok fazla hasta yoğunluğu yaşandığını aktaran Kavvasoğlu, şöyle konuştu:

"İlk gün 72, ikinci gün 83 hasta, üçüncü gün 103 hasta baktık. Peyderpey hasta sayımız artıyor, bu da hasta memnuniyetini gösteriyor. Bu hastane, hastalar için bir umut kaynağı oldu, bu durum da burada bir şeylerin bitmediğini bize gösterdi. Bu kadar kısa sürede böyle devasa bir hastanenin hizmete girmesi bir Hataylı olarak benim için de akrabalarım için de hastalarım için de umut kaynağı oldu."

Hastanenin Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Cafer Miçooğulları da deprem sonrası zor şartlarda hekimlik yaptığını anlattı.

Şimdi ise daha konforlu ortamda hastalarını muayene edebildiğini dile getiren Miçooğulları, "Önce sahra hastanesinde daha sonra da konteynerlerde çalıştık, şimdi ise tam teşekküllü Defne Devlet Hastanesine taşındık. Buradaki cihazlar açıkçası eski çalıştığım Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesinden çok daha üstün ve modern, Allah devletimizden razı olsun." diye konuştu.

Miçooğulları, hastalardan da pozitif dönüşler aldıklarını belirterek onların memnuniyetinin kendilerini de memnun ettiğini aktardı.

Hastanenin bilgi işlem personeli Hüseyin Köksal da Defne Devlet Hastanesinde çalışmaktan mutlu olduğunu belirtti.

Çalışma ortamlarının daha güvenli ve nezih olduğunu kaydeden Köksal, "Hastanemizin altyapı olsun çalışma ortamı olsun her şey yolunda, hiçbir sıkıntımız yok." dedi.





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