Ünlü sanatçı ve sporcular depremzedelere destek için afet bölgesinde

HATAY (AA) - İletişim Başkanlığı koordinesinde 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen illerden Hatay'a gelen aralarında şarkıcı Züleyha Ortak, milli boksör Adem Kılıççı, oyuncular Burak Haktanır ve Ali Nuri Türkoğlu gibi isimlerin de olduğu ünlü sanatçı ve sporcular, konteyner kentte kalan depremzedelerle buluştu, moral verdi.



Kırıkhan ilçesindeki kurulan konteyner kentte barınan depremzedeleri ziyaret eden ünlüler, Tuzla Belediyesi tarafından hazırlanan çeşitli hediyeleri dağıtıp çocuklarla oyunlar oynadı.

Ziyarette şarkıcı Züleyha Ortak, depremzedelerle şiir okudu, şarkı söyledi.

Etkinliğin öncüsü ses sanatçısı ve televizyon programcısı Züleyha Ortak, AA muhabirine, İletişim Başkanlığı koordinesinde depremin üçüncü gününden bu yana bölgede olduğunu söyledi.

Bugüne kadar 22 program gerçekleştirdiklerini anlatan Ortak, şöyle konuştu:

“Yine burada kardeşlerimiz ile buluşmaya geldik. Alana her geldiğimizde insanların her zaman söyledikleri bir şey var, Allah devletimizden, milletimizden razı olsun. Hakikaten de öyle bizler millet olarak kucak kucağa verdik ve onların yaralarını birlikte sarmaya gayret ettik. Bugün burada çok kıymetli isimlerle çocuklarımızla eğlendik."





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