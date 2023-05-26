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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hatay’da DEAŞ operasyonunda 6 zanlı tutuklandı

AA

Hatay’da DEAŞ operasyonunda 6 zanlı tutuklandı

HATAY (AA) - Hatay'ın İskenderun ve Belen ilçelerinde terör örgütü DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 6 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde terör örgütü DEAŞ terör örgütüne yönelik çalışma yaptı.

İskenderun ve Belen ilçelerinde örgüt üyesi oldukları tespit edilen M.H, M.E.A, A.R, A.S.H, A.A.A. ile A.E.A. yakalandı.

Emniyette işlemleri tamamlanan 6 zanlı çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.


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