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Hatay ve Osmaniye'de depremde zarar gören vakıf eserler onarılıyor

AA

SALİM TAŞ - Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü, Kahramanmaraş merkezli depremlerde etkilenen Hatay ve Osmaniye'de zarar gören vakıf eserlerinin onarılması için başlatılan çalışmalar devam ediyor.

Hatay ve Osmaniye'de depremde zarar gören vakıf eserler onarılıyor

HATAY (AA) - SALİM TAŞ - Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü, Kahramanmaraş merkezli depremlerde etkilenen Hatay ve Osmaniye'de zarar gören vakıf eserlerinin onarılması için başlatılan çalışmalar devam ediyor.

"Asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerde Hatay ve Osmaniye'de yıkılan, hasar alan aralarında cami, kilise ve türbenin de bulunduğu 27 vakıf eseri, yeniden ayağa kaldırılıyor.

Vakıflar Genel Müdürü Sinan Aksu, AA muhabirine 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli ve 20 Şubat'taki Hatay'ın Defne ilçesinde meydana gelen depremlerden sonra birçok vakıf kültür varlığının hasar aldığını söyledi.

- Hatay'da 24, Osmaniye'de 3 vakıf eserine restorasyon

Aksu, depremlerin ardından hızla sahada hasar tespitleri gerçekleştirerek hemen çalışmalara başladıklarını belirtti.

Hatay ve Osmaniye'de zarar gören vakıf eserlerinin en kısa zamanda yenileneceğini aktaran Aksu, şöyle konuştu:

"Sahadaki tespit çalışmalarımızdan sonra Hatay Vakıflar Bölge Müdürlüğüne bağlı Hatay'da 24 ve Osmaniye'de 3 eserin restorasyon çalışmalarına başlanma kararı alındı. Bununla ilgili ihale süreçleri gerçekleştirildi ve yer teslimlerine başlandı. Eserlerin büyüklüğüne ve işin hacmine göre 1-2 yıl içinde mülkiyetimizde bulunan eserlerin restorasyonlarını tamamlamayı planlıyoruz."

Aksu, Hatay'da Habib-i Neccar Camisi, Antakya Ulu Cami, Sarımiye Camisi, Rum Katolik Kilisesi, Süryani Katolik Kilisesi, Bayezid-i Bestami Türbesi başta olmak üzere eserlerin restorasyon çalışmalarına bu hafta itibarıyla başlanacağını dile getirdi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde binası ağır hasar alan ve yıkımı gerçekleştirilen Vakıflar Hatay Bölge Müdürlüğünün, aynı yerinde prefabrik binada faaliyetlerine devam ettiğini aktaran Aksu, depremden etkilenen illerde çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.


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