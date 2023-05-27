Hatay'da 400 yataklı Eğitim Araştırma Hastanesinin inşası sürüyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hatay'da 400 yataklı Eğitim Araştırma Hastanesinin inşası sürüyor

AA

Hatay'da 400 yataklı Eğitim Araştırma Hastanesinin inşası sürüyor

HATAY (AA) - LALE KÖKLÜ/SALİM TAŞ - Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da yapımına başlanan 400 yataklı Eğitim Araştırma Hastanesi inşaatı devam ediyor.

6 Şubat'taki depremlerde büyük hasar gören kentte, merkez Antakya ilçesi Gülderen Mahallesi'ndeki Hatay Eğitim Araştırma Hastanesi inşaatında çalışmalar sürüyor.

Tüm branşlarda hizmet verecek 2 katlı çelik yapı olarak inşa edilen 400 yataklı hastanede, 80 yoğun bakım yatağı, 70 poliklinik, yanık ünitesi ve onkoloji merkezinin yanı sıra 12 ameliyathane yapılması planlanıyor.

- Modern tıbba uygun, tam teşekküllü hastane olacak"

İl Sağlık Müdürü Tunga Barçın, AA muhabirine, Hatay Eğitim Araştırma Hastanesinin 122 bin metrekare alanının 57 bin metrekaresinin kapalı olarak planlandığını söyledi.

Hastanenin kentteki sağlık hizmetlerine ciddi katkı sunacağını belirten Barçın, şöyle devam etti:

"Hatay Eğitim Araştırma Hastanesi modern tıbba uygun, tam teşekküllü, teknik donanım anlamında çok üst düzeyde bir hastane olacak. Çalışmalar hızlı ilerliyor. Tamamen ağır çelik konstrüksiyondan yapılıyor, 2 katlı bir bina. Hatay Eğitim Araştırma Hastanesi de artık en kısa zamanda sağlık hizmeti sunumuna başlayacak."

Kentte aynı zamanda 1000 yataklı şehir hastanesi planlamasının da olduğunu ifade eden Barçın, kısa sürede şehir hastanesinin de temelinin atılacağını vurguladı.

- "İl dışından da hasta kabul edebileceğiz"

Barçın, depremlerin ardından yapılan Defne Devlet Hastanesi başta olmak üzere 400 yataklı Hatay Eğitim Araştırma Hastanesi ve 1000 yataklı şehir hastanesinin kentin sağlık sorunlarına hizmet edecek tam kapasiteli hastane olacağını dile getirdi.

Yapılan sağlık hizmetleri sayesinde hastaların başka illere sevkinin de önüne geçileceğine işaret eden Barçın, "Hatay Eğitim Araştırma Hastanesi tüm il merkezi ve ilçelerden hasta kabul edecek. Aynı zamanda il dışından da hasta kabul edebileceğiz." dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Defne Devlet Hastanesi eczane hizmetiyle de hastalara kolaylık sağlıyor
YEREL HABERLER Defne Devlet Hastanesi eczane hizmetiyle de hastalara ...
Hatay ve Osmaniye'de depremde zarar gören vakıf eserler onarılıyor
YEREL HABERLER Hatay ve Osmaniye'de depremde zarar gören vakıf ...
Depremden etkilenen Hatay Arsuz'da kalıcı köy evlerinin inşası sürüyor
YEREL HABERLER Depremden etkilenen Hatay Arsuz'da kalıcı köy ...
Hatay'da DEAŞ operasyonunda 6 tutuklama
YEREL HABERLER Hatay'da DEAŞ operasyonunda 6 tutuklama
Hatay’da DEAŞ operasyonunda 6 zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Hatay’da DEAŞ operasyonunda 6 zanlı tutuklandı
BBP Genel Başkanı Destici, Hatay'da sosyal market açılışında konuştu:
YEREL HABERLER BBP Genel Başkanı Destici, Hatay'da sosyal market ...
Ünlü sanatçı ve sporcular depremzedelere destek için afet bölgesinde
YEREL HABERLER Ünlü sanatçı ve sporcular depremzedelere destek için ...
Hatay'da yapımı tamamlanan 96 prefabrik iş yerinin anahtarı teslim edildi
YEREL HABERLER Hatay'da yapımı tamamlanan 96 prefabrik iş yerinin ...
Defne Devlet Hastanesi, çalışanlarından da "tam not" aldı
YEREL HABERLER Defne Devlet Hastanesi, çalışanlarından da "tam not" ...
Hatay'da depremzedeler için yapılan kalıcı konutların 4 blokunun kaba inşaatı bitti
YEREL HABERLER Hatay'da depremzedeler için yapılan kalıcı konutların ...
Hatay'da silah kaçakçılığı operasyonunda bir şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Hatay'da silah kaçakçılığı operasyonunda bir şüpheli ...
Amanoslar´da PKK´nın malzemeleri ele geçirildi
YEREL HABERLER Amanoslar´da PKK´nın malzemeleri ele geçirildi
Amanos Dağları'nda terör örgütü PKK'ya ait depo bulundu
YEREL HABERLER Amanos Dağları'nda terör örgütü PKK'ya ait depo ...
Hatay'da yapımı tamamlanan 67 iş yeri depremzede esnafa teslim edildi
YEREL HABERLER Hatay'da yapımı tamamlanan 67 iş yeri depremzede ...
Defne Devlet Hastanesinde 2 hafta içinde ameliyatlara başlanacak
YEREL HABERLER Defne Devlet Hastanesinde 2 hafta içinde ameliyatlara ...
Hatay Altınözü'nde depremzedeler için köy tipi afet evlerinin yapımı sürüyor
YEREL HABERLER Hatay Altınözü'nde depremzedeler için köy tipi afet ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.