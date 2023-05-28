Depremden etkilenen Hatay, Adana ve Osmaniye'de seçmenler sandık başında

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HATAY (AA) - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Hatay, Adana ve Osmaniye'de seçmenler, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci tur oylaması için sandık başına gitti.

Hatay'da kurulan 3 bin 154 sandıkta 1 milyon 62 bin 886 seçmen oyunu kullanmak için saat 08.00'den itibaren sandık başına gitmeye başladı.

Antakya ve Defne ilçelerinde vatandaşlar, sağlam okul binalarında ve okul bahçeleri ile bazı muhtarlıkların yanında yer alan konteynerlerde oyunu kullanıyor.

Valilik, konteyner ve çadır kentlerde kalan, ulaşım imkanı bulunmayan vatandaşları oy kullanacakları okullara ücretsiz taşıyor.

- Adana'da 4 bin 801 sandıkta oy kullanılıyor

Adana'da da 1 milyon 614 bin 424 seçmen için 4 bin 801 sandık kuruldu.

Seçmenler, oy kullanmak için saat 08.00'den itibaren sandıkların bulunduğu okullara gitti.

Görevlilerden oy pusulasını, mührü ve zarfı alan vatandaşlar, kabine girerek oyunu kullandı.

- Osmaniye'de de seçmenler sandık başında

"Asrın felaketi"nden etkilenen Osmaniye'de de seçmenler, 1170 sandıkta oy kullanılıyor.

Osmaniye'de sabahın erken saatlerinde vatandaşlar, oylarını kullanmak için sandıkların bulunduğu okullara geldi.

Konteyner ve çadırda kalan depremzedeler ise ikametlerinin bulunduğu mahalledeki okullara giderek oylarını kullandı.

Osmaniye'de 1170 sandıkta 385 bin 998 seçmen oy kullanıyor.

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