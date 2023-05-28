Hatay'da oy kullanılan bir sınıfa fare girdi

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HATAY (AA) - Hatay'ın İskenderun ilçesinde Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turu oylaması için sandık kurulan bir okuldaki sınıfa fare girmesi cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

İlçedeki bir okulda ikinci tur oylaması için sandık kuruldu.

Sandık kurulan sınıfa, vatandaşların oy verdiği sırada fare girdi.

Sınıftaki fare ve bir kişinin müdahale anı cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

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