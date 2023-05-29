Hatay'da kontrolden çıkan kamyon 3 araca çarptı, 13 kişi yaralandı

HATAY (AA) - Hatay'ın İskenderun ilçesinde, kontrolden çıkan kamyonun 3 araca çarpması sonucu 13 kişi yaralandı.
Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 38 EF 389 plakalı saman yüklü kamyon, İbrahim Karaoğlanoğlu Caddesi'nde kontrolden çıkarak, trafik ışıklarında bekleyen 53 ABM 998 ve 31 AGB 118 plakalı otomobiller ile 31 FB 165 plakalı cipe çarptı.
Kazada, kamyon sürücüsü ve yanındaki yolcu ile diğer araçlardaki 11 kişi yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.