Galatasaray’ın şampiyonluğu deprem bölgesi İskenderun’da kutlanıyor

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HATAY (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında konuk olduğu MKE Ankaragücü'nü 4-1 yenen Galatasaray'ın şampiyonluğu garantilemesi, depremin yaşandığı Hatay'ın İskenderun ilçesinde kutlandı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen ilçede taraftarlar, maç saatine kısa süre kala belediye tarafından Atatürk Anıt Alanı'nda kurulan dev ekran önünde bir araya geldi.

Lider Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında MKE Ankaragücü ile oynadığı müsabakayı, ekranlardan takip eden taraftarlar, gol pozisyonlarında heyecanlı anlar yaşadı.

Galatasaray’ın aldığı 4-1'lik galibiyet sonrası depremzede taraftarlar araçlarla konvoy yaparak şampiyonluğu büyük bir coşkuyla kutladı.

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