Hatay'da hasarlı minarenin kontrollü yıkımında 2 iş yeri ve 1 kamyon zarar gördü

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HATAY (AA) - Kahramanmaraş merkezli depremlerde hasar oluşan Hatay'ın Dörtyol ilçesindeki cami minaresinin kontrollü yıkımı sırasında savrulan parçalar 2 iş yeri ve 1 kamyona zarar verdi.



Pazarcık ve Elbistan merkezli 6 Şubat'taki depremlerin ardından hasar tespit çalışması yapan ekipler, Numune Evler Mahallesi'ndeki Numune Camisi'nin minaresinin riskli olduğunu belirledi.

Kontrollü yıkımına karar verilen minarenin şerefesine halat bağlandı.

İş makinesiyle yapılan yıkım sırasında minarenin bir kısmı, park halindeki hafriyat kamyonunun üzerine devrildi, savrulan taş parçaları da 2 iş yerinde hasara yol açtı.

Ekipler cami çevresinde hasar tespit ve temizlik çalışması yaptı.

İşletme sahibi Bülent Özkan, AA muhabirine, olayı az hasarla atlattıklarını söyledi.

Yıkım ise bir iş yerinin güvenlik kamerası ile cep telefonu kameralarına yansıdı.

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