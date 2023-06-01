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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

"Hatay nar ekşisi" coğrafi işaret tescil belgesi aldı

AA

"Hatay nar ekşisi" coğrafi işaret tescil belgesi aldı

HATAY (AA) - "Hatay nar ekşisi", Türk Patent ve Marka Kurumunca (TÜRKPATENT) coğrafi işaret belgesiyle tescillendi.

Antakya Ticaret Odasından (ATSO) yapılan açıklamaya göre, ATSO'nun girişimleriyle kentin önemli lezzetlerinden Hatay nar ekşisinin tescillenmesi için TÜRKPATENT'e başvuru yapıldı.

Kurumun değerlendirmesinin ardından ürüne, coğrafi işaret tescil belgesi verildi.

ATSO'nun 2005 yılından bu yana gastronomi kenti Hatay'ın lezzetlerinin ve değerlerinin markalaşması çalışmaları kapsamında 14 ürünün tescillenmesinin sağlandığı bildirildi.

Açıklamada, Hatay'da biber salçası, zahter, barburi üzümü ve beyaz bal kabağında da tescil sürecinin devam ettiği belirtildi.

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