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İskenderunspor, Spor Toto 1. Lig'e yükselme hedefine odaklandı

AA

İskenderunspor, Spor Toto 1. Lig'e yükselme hedefine odaklandı

HATAY (AA) - ALİ KEMAL ZERENLİ - TFF 2. Lig Kırmızı Grup play-off 2. tur ilk maçında 1461 Trabzon FK'yi 3-1 yenen İskenderunspor'un teknik ekip ve oyuncuları, ikinci maçı da avantajlı skorla tamamlayıp final yolunda mücadelenin süreceğine inanıyor.

Deplasmanda oynanan ilk maçta 1461 Trabzon FK'ye üstünlük kuran turuncu-mavili ekip, Hatay'ın Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenmesi nedeniyle çalışmalarını Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde sürdürüyor.

İskenderunspor Teknik Direktörü Levent Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, turuncu-mavi renklere gönül veren taraftarlarına İstanbul'daki ikinci maçta ihtiyaç duyduklarını belirtti.

Futbolcuların büyük fedakarlıklar yaptığına dikkati çeken Şahin, "1461 Trabzon maçında, taraftarlarımızın da desteğini alarak, bir üst tura çıkıp, bize yakışan yere ulaşıp, arkadaşlarla beraber o kupayı İskenderun'a götürürüz. Gerçekten kolay bir süreç değildi. Ülkemizin yaşadığı büyük felaketi, canlı yaşayan bir oyuncu grubuyla beraberiz. Bazen zorluklar fırsat doğurabilir. Takım olarak, bu sürecin çok fazla üstesinden geldiğimizi düşünüyorum. Büyük resimde, bunu hak eden grubun bu olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.


- İsmail: "Bir nebze de olsa bu acıyı unutturmak istiyoruz"

Takımın 29 yaşındaki orta saha oyuncusu İsmail Güven de ekip olarak zorlu bir dönemden geçtiklerini anlattı.

Bu durumu duygularla ifade edemediğini aktaran İsmail, "Bu maçı çok şükür güzel, iyi oynayarak kazandık. Gidebildiğimiz yere kadar gitmek istiyoruz. Önceliğimiz her zaman olduğu gibi final. İskenderunspor olarak o kupayı Hatay'daki halkımıza getirip, bir nebze de olsa bu acıyı unutturmak istiyoruz. İnşallah bu sevinci yaşatmak bize nasip olur." değerlendirmesinde bulundu.

İskenderunspor'un bir başka orta saha futbolcusu Hasan Hüseyin Acar ise zorlu süreçlere rağmen takım olarak ellerinden gelen her şeyi yaptıklarını ve finale çıkmak istediklerini vurguladı.

Forvet oyuncusu Enes Soy da İskenderun halkının kendilerinden finale çıkmalarını beklediklerini ve bunu başarmaya hazır olduklarını kaydetti.​​​​​​​

İskenderunspor, 1461 Trabzon FK'yi elediği takdirde 3. turda Kırmızı Grup'ta sezonu ikinci sırada tamamlayan Bucaspor 1928 ile karşı karşıya gelecek.

Hatay temsilcisi Bucaspor 1928'i de elediği takdirde Beyaz Grup'tan aynı şekilde gelecek ekiple Spor Toto 1. Lig'e yükselmek için finalde karşılaşacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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