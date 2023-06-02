Rauf Bey Gemisi'nde LGS ve YKS'ye hazırlanan öğrenciler yüksek puan hedefliyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Rauf Bey Gemisi'nde LGS ve YKS'ye hazırlanan öğrenciler yüksek puan hedefliyor

AA

Rauf Bey Gemisi'nde LGS ve YKS'ye hazırlanan öğrenciler yüksek puan hedefliyor

HATAY (AA) - ALİ KEMAL ZERENLİ - Hatay'ın İskenderun ilçesinde demirleyen Karadeniz Lifeship Rauf Bey Gemisi'nde kalan depremzede öğrenciler, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için son hazırlıklarını sürdürüyor.

Depremzede 1000 öğrenci, 10 Nisan'dan bu yana İskenderun Limanı'nda demirli gemide kalarak sınavlara hazırlanıyor.

Dersliklerin yanı sıra bilgisayar laboratuvarı, polikliniğin yer aldığı gemide her türlü ihtiyaçları karşılanan öğrenciler, gönüllü öğretmenlerin desteğiyle sınav hazırlıklarını yapıyor.

Öğretmenleriyle birebir çalışma yaparak eksikleri olan konuları da tamamlayan öğrenciler, 4 Haziran'da gerçekleştirilecek LGS kapsamındaki merkezi sınavdan ve 17-18 Haziran'da yapılacak YKS'den yüksek puan almayı hedefliyor.

- "Birçok öğrencimiz eksik olduğu konuları tamamlamış oldu"

Karadeniz Lifeship Rauf Bey Akademi Destekleme ve Yerleştirme Kurs Merkezi Genel Koordinatörü Cihangir Kaya, AA muhabirine, sınavların yaklaşmasıyla gemide öğrenciler için özel çalışmalar yapıldığını söyledi.

Gemide 70'i kadrolu, 100'ü belletmen ve il dışından görevlendirmeyle gelen öğretmen kadrolarıyla 1000 öğrenciye yüz yüze eğitim verdiklerini anlatan Kaya, sınava sayılı günler kala öğrencilerin eksik hissettikleri konularla alakalı hummalı bir çalışma yapıldığını belirtti.

LGS kapsamındaki sınava girecek öğrencileri evlerine yollamaya başladıklarını dile getiren Kaya, şöyle devam etti:

"Öğrencilerimizi artık 1-2 gün istirahat edip sınav ortamına hazırlanmaları için evlerine gönderiyoruz. Öğrencilerimiz gerçekten hem sosyal hem akademik hem de yaşam anlamında çok güzel şeyler öğrendiler. Deneme sınavı yaptık. Bu çalışmalar sonucunda birçok öğrencimiz eksik olduğu konuları tamamlamış oldu. Şu anda öğrencilerimiz mutlu, huzurlu, psikolojileri de gayet normal bir şekilde sınava girecekler."

Gemide görevli öğretmenlerden Hasan Sezgen de depremzede öğrencilere derslerinin yanı sıra rehabilitasyon anlamında da destekte bulunduklarını aktardı.

- "Gemide eğitim güzel"

LGS kapsamındaki merkezi sınava girecek öğrencilerden Furkan Özyurt, yaklaşık 1,5 aydır gemide kaldığını ifade etti.

Gemide her ihtiyaçlarının karşılandığını ve sınava en iyi şekilde hazırlandıklarını anlatan Özyurt, "Gemide eğitim güzel. Her sabah kalktığımızda kahvaltımızı yapıp direkt derslere başlıyoruz. Derslerden sonra da etüt saatlerimiz oluyor. Verimli ve güzel geçiyor. Heyecan var. Herkes kendini hazır hissediyordur ama yine de halen çalışmamız gerekiyor. Geleceğimize karar verecek bir sınav, ben hazırım." diye konuştu.

YKS'ye hazırlanan Kerime Kılınç ise depremden sonra gemiye gelmelerinin kendileri için çok iyi olduğuna işaret ederek, "Burada özel ders konseptiyle ders görüyoruz. Kendimizi hazır hissediyoruz. Depremden dolayı eksik konular oldu ama gemide çalışmamız başarımızı arttırmamız için iyi oldu." dedi.

Sınava hazır olduğunu vurgulayan Kılınç, kendilerine bu ortamı ve imkanı sağlayanlara teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

İskenderunspor, Spor Toto 1. Lig'e yükselme hedefine odaklandı
YEREL HABERLER İskenderunspor, Spor Toto 1. Lig'e yükselme hedefine ...
"Hatay nar ekşisi" coğrafi işaret tescil belgesi aldı
YEREL HABERLER "Hatay nar ekşisi" coğrafi işaret tescil belgesi aldı
Hatay'da yapımı tamamlanan 162 iş yeri depremzede esnafa teslim edildi
YEREL HABERLER Hatay'da yapımı tamamlanan 162 iş yeri depremzede ...
Hatay'da uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Hatay'da uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı
Hatay'da depremzedeler için psikoterapi merkezi açıldı
YEREL HABERLER Hatay'da depremzedeler için psikoterapi merkezi ...
Hatay'da hasarlı minarenin kontrollü yıkımında 2 iş yeri ve 1 kamyon zarar gördü
YEREL HABERLER Hatay'da hasarlı minarenin kontrollü yıkımında 2 iş ...
Galatasaray’ın şampiyonluğu deprem bölgesi İskenderun’da kutlanıyor
YEREL HABERLER Galatasaray’ın şampiyonluğu deprem bölgesi ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.