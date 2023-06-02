Rauf Bey Gemisi'nde LGS ve YKS'ye hazırlanan öğrenciler yüksek puan hedefliyor

HATAY (AA) - ALİ KEMAL ZERENLİ - Hatay'ın İskenderun ilçesinde demirleyen Karadeniz Lifeship Rauf Bey Gemisi'nde kalan depremzede öğrenciler, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için son hazırlıklarını sürdürüyor.

Depremzede 1000 öğrenci, 10 Nisan'dan bu yana İskenderun Limanı'nda demirli gemide kalarak sınavlara hazırlanıyor.

Dersliklerin yanı sıra bilgisayar laboratuvarı, polikliniğin yer aldığı gemide her türlü ihtiyaçları karşılanan öğrenciler, gönüllü öğretmenlerin desteğiyle sınav hazırlıklarını yapıyor.

Öğretmenleriyle birebir çalışma yaparak eksikleri olan konuları da tamamlayan öğrenciler, 4 Haziran'da gerçekleştirilecek LGS kapsamındaki merkezi sınavdan ve 17-18 Haziran'da yapılacak YKS'den yüksek puan almayı hedefliyor.

- "Birçok öğrencimiz eksik olduğu konuları tamamlamış oldu"

Karadeniz Lifeship Rauf Bey Akademi Destekleme ve Yerleştirme Kurs Merkezi Genel Koordinatörü Cihangir Kaya, AA muhabirine, sınavların yaklaşmasıyla gemide öğrenciler için özel çalışmalar yapıldığını söyledi.

Gemide 70'i kadrolu, 100'ü belletmen ve il dışından görevlendirmeyle gelen öğretmen kadrolarıyla 1000 öğrenciye yüz yüze eğitim verdiklerini anlatan Kaya, sınava sayılı günler kala öğrencilerin eksik hissettikleri konularla alakalı hummalı bir çalışma yapıldığını belirtti.

LGS kapsamındaki sınava girecek öğrencileri evlerine yollamaya başladıklarını dile getiren Kaya, şöyle devam etti:

"Öğrencilerimizi artık 1-2 gün istirahat edip sınav ortamına hazırlanmaları için evlerine gönderiyoruz. Öğrencilerimiz gerçekten hem sosyal hem akademik hem de yaşam anlamında çok güzel şeyler öğrendiler. Deneme sınavı yaptık. Bu çalışmalar sonucunda birçok öğrencimiz eksik olduğu konuları tamamlamış oldu. Şu anda öğrencilerimiz mutlu, huzurlu, psikolojileri de gayet normal bir şekilde sınava girecekler."

Gemide görevli öğretmenlerden Hasan Sezgen de depremzede öğrencilere derslerinin yanı sıra rehabilitasyon anlamında da destekte bulunduklarını aktardı.

- "Gemide eğitim güzel"

LGS kapsamındaki merkezi sınava girecek öğrencilerden Furkan Özyurt, yaklaşık 1,5 aydır gemide kaldığını ifade etti.

Gemide her ihtiyaçlarının karşılandığını ve sınava en iyi şekilde hazırlandıklarını anlatan Özyurt, "Gemide eğitim güzel. Her sabah kalktığımızda kahvaltımızı yapıp direkt derslere başlıyoruz. Derslerden sonra da etüt saatlerimiz oluyor. Verimli ve güzel geçiyor. Heyecan var. Herkes kendini hazır hissediyordur ama yine de halen çalışmamız gerekiyor. Geleceğimize karar verecek bir sınav, ben hazırım." diye konuştu.

YKS'ye hazırlanan Kerime Kılınç ise depremden sonra gemiye gelmelerinin kendileri için çok iyi olduğuna işaret ederek, "Burada özel ders konseptiyle ders görüyoruz. Kendimizi hazır hissediyoruz. Depremden dolayı eksik konular oldu ama gemide çalışmamız başarımızı arttırmamız için iyi oldu." dedi.

Sınava hazır olduğunu vurgulayan Kılınç, kendilerine bu ortamı ve imkanı sağlayanlara teşekkür etti.

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