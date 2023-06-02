İskenderun'da öğrencilere Sahil Güvenlik Komutanlığı tanıtıldı

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HATAY (AA) - Hatay'ın İskenderun ilçesinde, Sahil Güvenlik Doğu Akdeniz Grup Komutanlığınca depremzede öğrencilere bilgilendirme sunumu yapıldı.

Karadeniz Lifeship Rauf Bey Akademi Destekleme ve Yerleştirme Kurs Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için hazırlanan öğrencilere Sahil Güvenlik Komutanlığının icra ettiği faaliyetler hakkında bilgiler verildi.

Öğrencilere ayrıca Sahil Güvenlik Komutanlığı personelinin kullandığı dalgıç kıyafetleri ve deniz altı kamera cihazların tanıtımı yapıldı.



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