Adanalı kadın sanayiciler Hatay'da depremzedelere yardım çantası dağıttı

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HATAY (AA) - Adana'daki Kadın Sanayiciler Platformu üyeleri, Hatay'daki depremzede kadın ve çocuklara içerisinde temel ihtiyaç malzemelerinin bulunduğu çantalar dağıttı.



Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren Kadın Sanayiciler Platformu Başkanı Ayça Çelik ve başkan yardımcıları Zehra Arslanboğan ile Yeliz Kulakoğlu Ateş öncülüğünde çok sayıda platform üyesi kadın, sosyal sorumluluk projesi kapsamında 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerden en çok etkilenen Hatay'a geldi.

Depremde evlerini kaybeden ve Defne ilçesinde çadırlarda kalan kadınları ziyaret eden platform üyeleri, onlara içerisinde temel ihtiyaç malzemelerinin bulunduğu çantaları hediye etti.

Kadın Sanayiciler Platformu Başkanı Ayça Çelik, gazetecilere yaptığı açıklamada, 2016'dan bu yana platformun faaliyet yürüttüğünü anlattı.

Kurulduklarından bu yana düzenli bir şekilde dayanışma içerisinde olduklarını belirten Çelik, şunları kaydetti:

"Her yıl sosyal yardım projelerinde de faaliyetlerimiz oluyor. Bugün de bunlardan birini yapıyoruz. Depremin yıkıcı etkisinin farkındayız, biz de kadınlara ve çocuklara dokunmak amacıyla burada bir dayanışma örneği göstermeye geldik. 500 çantamız var ve içerisinde tamamen çocuklara ve kadınların günlük yaşantılarında kullanabileceği malzemeler var."

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