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Hatay'da bisiklet turu düzenlendi

AA

Hatay'da bisiklet turu düzenlendi

HATAY (AA) - Hatay'ın Erzin ilçesinde, 3 Haziran "Dünya Bisiklet Günü" dolayısıyla bisiklet turu yapıldı.

2 gün 2 teker Bisiklet Kulübünce düzenlenen etkinlikte vatandaşlar farkındalık oluşturmak için pedal çevirdi.

Kulüp gönüllülerinden Dr. Yaşar Akıl, gazetecilere, bisiklet sporunun kalp sağlığı için faydalı olduğunu söyledi.

Kulüp olarak ilçede haftanın 2 günü tur düzenlediklerini aktaran Akıl, etkinliğe katılanlara teşekkür etti.

Etkinlik kapsamında sahipsiz hayvanlara mama desteği sağlayan vatandaşlar, çocuklara çikolata ikram etti.

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