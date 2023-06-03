Hatay'da bisiklet turu düzenlendi

HATAY (AA) - Hatay'ın Erzin ilçesinde, 3 Haziran "Dünya Bisiklet Günü" dolayısıyla bisiklet turu yapıldı.
2 gün 2 teker Bisiklet Kulübünce düzenlenen etkinlikte vatandaşlar farkındalık oluşturmak için pedal çevirdi.
Kulüp gönüllülerinden Dr. Yaşar Akıl, gazetecilere, bisiklet sporunun kalp sağlığı için faydalı olduğunu söyledi.
Kulüp olarak ilçede haftanın 2 günü tur düzenlediklerini aktaran Akıl, etkinliğe katılanlara teşekkür etti.
Etkinlik kapsamında sahipsiz hayvanlara mama desteği sağlayan vatandaşlar, çocuklara çikolata ikram etti.