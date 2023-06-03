Hatay'da bisiklet turu düzenlendi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

HATAY (AA) - Hatay'ın Erzin ilçesinde, 3 Haziran "Dünya Bisiklet Günü" dolayısıyla bisiklet turu yapıldı.

2 gün 2 teker Bisiklet Kulübünce düzenlenen etkinlikte vatandaşlar farkındalık oluşturmak için pedal çevirdi.

Kulüp gönüllülerinden Dr. Yaşar Akıl, gazetecilere, bisiklet sporunun kalp sağlığı için faydalı olduğunu söyledi.

Kulüp olarak ilçede haftanın 2 günü tur düzenlediklerini aktaran Akıl, etkinliğe katılanlara teşekkür etti.

Etkinlik kapsamında sahipsiz hayvanlara mama desteği sağlayan vatandaşlar, çocuklara çikolata ikram etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.