Çadır kentte YKS'ye hazırlanan öğrenciler başarılı olacaklarına inanıyor

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HATAY (AA) - SALİM TAŞ - Milli Savunma Bakanlığı koordinasyonunda NATO tarafından kurulan Antakya NATO Çadır Kenti'nde açılan kurslarda Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) hazırlanan depremzede öğrenciler başarıya odaklandı.

Antakya NATO Çadır Kenti Müdürü Mehmet Doğru, AA muhabirine, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilen Hatay'da eğitim ihtiyacının karşılanabilmesi için Milli Savunma Bakanlığı ve NATO işbirliğiyle 120 bin dönüm alanda Antakya NATO Çadır Kenti'nin kurulduğunu söyledi.

Çadır kentin eğitim kampüsü haline dönüştürüldüğünü ifade eden Doğru, burada yaklaşık 400 öğrenciyi Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava hazırladıklarını belirtti.

Şu anda da YKS'ye hazırlanan 200 öğrenci için kursların devam ettiğini dile getiren Doğru, öğrencilerin hafta içi yatılı olarak eğitim kampüsünde kaldığını aktardı.

Doğru, YKS'ye hazırlanan öğrencilerin günde 8 saat eğitim aldığını, haftada 2 defa da deneme sınavına katıldığını söyledi.

- "Çocuklarımız başarılı olabilmek için elinden geleni yapıyor"

Kurslarda 60'ı kadrolu 90 öğretmenin öğrencilere eğitim verdiğini belirten Doğru, şunları kaydetti:

"Maalesef çok kötü bir süreç yaşadık. Bu süreçten sonra öğrencilerimizi yarış ortamına sokmak ve motive etmek gerçekten zor oldu. Şu an öğrencilerimizin gerçekten yüzü gülüyor. Öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz çok memnun. Güzel bir ortamımız var. Burada çocuklar tekrar bir sınav ortamına sokuldu ve motivasyonları sağlandı. Mevcut şartlarda en iyisi için elimizden geleni yaptık. Çocuklarımız başarılı olabilmek için elinden geleni yapıyor. İnşallah onlar için en iyisi olacak. Güzel üniversitelere gideceğini ümit ettiğimiz birçok öğrencimiz var. İnşallah onları güzel yerlere uğurlayacağız."

- "Kendimizden çok eminiz ve çok iyi yerlere geleceğiz"

YKS'ye hazırlanan öğrencilerden Makbule Turunç, depremden sonra çok zor bir süreç yaşadığını anlattı.

Sınavda başarılı olmak için çok çalıştığını belirten Turunç, "Hayatımızı belirleyecek bir sınava giriyoruz. Bu süreçte NATO'nun açmış olduğu bu kamp bize çok yardımcı oldu. Gerçekten bir eğitim alanında olduğumuzu hissettik, tekrardan toparlandık, kendimize geldik. Bizi sınava çok iyi bir şekilde hazırladılar. Kendimizden çok eminiz ve çok iyi yerlere geleceğiz." diye konuştu

Gözde Cansu Alan da bir aydır devam ettiği kursun kendisi için çok verimli ve güzel geçtiğini söyledi.

Alan, sınavda başarılı olacağına ve istediği üniversiteye yerleşeceğine inandığını dile getirdi.

Enes Kurt ise 1,5 aydır kurslara katıldığını ve ders çalışma ortamlarının çok güzel olduğunu belirtti.

Üniversiteye hazırlanmasında kursun çok faydasını gördüğünü ifade eden Kurt, "Heyecanlıyım. Kendimi hazır hissediyorum." dedi.

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