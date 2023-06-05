Çadır kentte YKS'ye hazırlanan öğrenciler başarılı olacaklarına inanıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çadır kentte YKS'ye hazırlanan öğrenciler başarılı olacaklarına inanıyor

AA

Çadır kentte YKS'ye hazırlanan öğrenciler başarılı olacaklarına inanıyor

HATAY (AA) - SALİM TAŞ - Milli Savunma Bakanlığı koordinasyonunda NATO tarafından kurulan Antakya NATO Çadır Kenti'nde açılan kurslarda Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) hazırlanan depremzede öğrenciler başarıya odaklandı.

Antakya NATO Çadır Kenti Müdürü Mehmet Doğru, AA muhabirine, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilen Hatay'da eğitim ihtiyacının karşılanabilmesi için Milli Savunma Bakanlığı ve NATO işbirliğiyle 120 bin dönüm alanda Antakya NATO Çadır Kenti'nin kurulduğunu söyledi.

Çadır kentin eğitim kampüsü haline dönüştürüldüğünü ifade eden Doğru, burada yaklaşık 400 öğrenciyi Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava hazırladıklarını belirtti.

Şu anda da YKS'ye hazırlanan 200 öğrenci için kursların devam ettiğini dile getiren Doğru, öğrencilerin hafta içi yatılı olarak eğitim kampüsünde kaldığını aktardı.

Doğru, YKS'ye hazırlanan öğrencilerin günde 8 saat eğitim aldığını, haftada 2 defa da deneme sınavına katıldığını söyledi.

- "Çocuklarımız başarılı olabilmek için elinden geleni yapıyor"

Kurslarda 60'ı kadrolu 90 öğretmenin öğrencilere eğitim verdiğini belirten Doğru, şunları kaydetti:

"Maalesef çok kötü bir süreç yaşadık. Bu süreçten sonra öğrencilerimizi yarış ortamına sokmak ve motive etmek gerçekten zor oldu. Şu an öğrencilerimizin gerçekten yüzü gülüyor. Öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz çok memnun. Güzel bir ortamımız var. Burada çocuklar tekrar bir sınav ortamına sokuldu ve motivasyonları sağlandı. Mevcut şartlarda en iyisi için elimizden geleni yaptık. Çocuklarımız başarılı olabilmek için elinden geleni yapıyor. İnşallah onlar için en iyisi olacak. Güzel üniversitelere gideceğini ümit ettiğimiz birçok öğrencimiz var. İnşallah onları güzel yerlere uğurlayacağız."

- "Kendimizden çok eminiz ve çok iyi yerlere geleceğiz"

YKS'ye hazırlanan öğrencilerden Makbule Turunç, depremden sonra çok zor bir süreç yaşadığını anlattı.

Sınavda başarılı olmak için çok çalıştığını belirten Turunç, "Hayatımızı belirleyecek bir sınava giriyoruz. Bu süreçte NATO'nun açmış olduğu bu kamp bize çok yardımcı oldu. Gerçekten bir eğitim alanında olduğumuzu hissettik, tekrardan toparlandık, kendimize geldik. Bizi sınava çok iyi bir şekilde hazırladılar. Kendimizden çok eminiz ve çok iyi yerlere geleceğiz." diye konuştu

Gözde Cansu Alan da bir aydır devam ettiği kursun kendisi için çok verimli ve güzel geçtiğini söyledi.

Alan, sınavda başarılı olacağına ve istediği üniversiteye yerleşeceğine inandığını dile getirdi.

Enes Kurt ise 1,5 aydır kurslara katıldığını ve ders çalışma ortamlarının çok güzel olduğunu belirtti.

Üniversiteye hazırlanmasında kursun çok faydasını gördüğünü ifade eden Kurt, "Heyecanlıyım. Kendimi hazır hissediyorum." dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

İskenderun Acil Durum Hastanesi inşasında sona yaklaşıldı
YEREL HABERLER İskenderun Acil Durum Hastanesi inşasında sona ...
Hatay'da iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Hatay'da iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi ...
Hatay'da ağır hasarlı 4 katlı bina çöktü
YEREL HABERLER Hatay'da ağır hasarlı 4 katlı bina çöktü
Hatay'da bisiklet turu düzenlendi
YEREL HABERLER Hatay'da bisiklet turu düzenlendi
Hatay'da 2 hırsızlık şüphelisi tutuklandı
YEREL HABERLER Hatay'da 2 hırsızlık şüphelisi tutuklandı
Hatay'da 2 hırsızlık zanlısı tutuklandı
YEREL HABERLER Hatay'da 2 hırsızlık zanlısı tutuklandı
Hatay'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Hatay'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
NATO çadır kentinde görev yapan İngiliz emekli askere duygu dolu veda
YEREL HABERLER NATO çadır kentinde görev yapan İngiliz emekli askere ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.