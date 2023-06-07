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Evyap'tan çadır kentteki depremzedelere temizlik istasyonu ve mobil berber hizmeti

AA

Evyap'tan çadır kentteki depremzedelere temizlik istasyonu ve mobil berber hizmeti

HATAY (AA) - Kişisel temizlik ve bakım şirketi Evyap bünyesinde bulunan Duru ve Arko Men, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelerde hijyen sorununa çözüm getirmek için hazırladığı "Temizlik İstasyonları ve Mobil Berber Tırı" projelerini Hatay'dan başlattı.

Proje kapsamında Samandağ ilçesinde çadır kentlerde oluşturulan noktalarda içerisinde duş ve tuvaletlerin bulunduğu temizlik istasyonları kurularak mobil berber tırı depremzedelerin hizmetine sunuldu.

Evyap Kişisel Bakım Kategori Direktörü Zeynep Kalkandelen, Samandağ Kültür Merkezi Çadır Kenti'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ilk gününden bu yana bölgede çeşitli yardım çalışmaları yaptıklarını söyledi.

Deprem bölgelerine ilk dönemlerde gıda yardımında bulunduklarını anlatan Kalkandelen, daha sonra kişisel bakım ve temizlik ihtiyaçlarının giderilmesine yönelik yardımlar yaptıklarını ifade etti.

Arko Men'in İstanbul Erkek Berberler Odasının işbirliğiyle Mobil Berber Tırı projesini hayata geçirdiğini belirten Kalkandelen, şöyle konuştu:

"Seyyar bir tır tasarladık. İçerisinde 3 kişinin aynı anda tıraş olabileceği kapasitesi var. Önümüzdeki bir ay boyunca deprem bölgelerinde olacağız. Samandağ'dan başladık daha sonra Antakya, İslahiye, Kahramanmaraş ve Adıyaman'a gideceğiz. Ay sonunda projemizi sonlandırmayı planlıyoruz. Bayrama yaklaşırken insanların bakım ihtiyaçlarını karşılamayı hedefliyoruz. Duru markamızla da temizlik istasyonları oluşturduk."

Kalkandelen, vatandaşların projeye gösterdiği ilgiden de memnun olduklarını kaydetti.

Evyap Kişisel Temizlik Kategori Lideri Bekir Arıcak da Eyvap'ın kuruluşunun 100'üncü yılına yaklaşırken her ihtiyaç duyulan ve yardım gereken noktalarda olmaya çalıştıklarını belirtti.

Çadır kentlerde 5 noktada 10 temizlik istasyonu oluşturduklarını aktaran Arıcak, "Depremin ilk günlerinden itibaren Evyap olarak elimizden geldiğince acil noktalara odaklanmıştık. Projemiz suya erişimi olmayan noktalara musluklu bidonlar göndererek başladı. Sonra suya erişimi kalıcı hale getirebileceğimiz kendi konumuz olan kişisel temizliğe odaklanabileceğimiz bu projeyi önerdik. Şu anda ihtiyaç dahilinde valilikle belirlediğimiz noktalara temizlik istasyonlarının yerleşimini tamamladık." diye konuştu.

İstanbul Erkek Berberler Odası Başkanı Şükrü Akyüz, projeye destek vermekten mutluluk duyduklarını dile getirdi.

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