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"Benim Kulübüm Yeşilay Tırı" Hatay ile Gaziantep'te 864 çocuk ve gence ulaştı

AA

"Benim Kulübüm Yeşilay Tırı" Hatay ile Gaziantep'te 864 çocuk ve gence ulaştı

HATAY (AA) - Yeşilay ve TÜMOSAN işbirliğinde hayata geçirilen "Benim Kulübüm Yeşilay Tırı", deprem bölgesindeki çocuklara destek olmaya devam ediyor.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesindeki Albayrak Konteyner Kenti'ne konuşlandırılan tırda, psikososyal destek kapsamında çocuklara müzik eşliğinde oyunlar oynatıldı.

Konteyner kentteki Çocuk Etkinlik Merkezi'nde ise kitap boyama faaliyeti gerçekleştirildi, ayrıca çeşitli spor branşlarında gençler için turnuvalar düzenlendi.

Nisandan bu yana deprem bölgesinde yolculuğunu sürdüren tır, şimdiye kadar 1361 kilometre katetti.

Hatay ve Gaziantep'te 168 aktivite gerçekleştirilen tırda, 864 çocuk ve gence psikososyal destek hizmeti sunuldu.

Albayrak Konteyner Kenti şantiye şefi Adil Yurtseven, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kırıkhan'da 2 farklı noktada konteynerler kurduklarını söyledi.

Birinci noktada 216, diğerinde ise 336 olmak üzere 552 konteyneri depremzedeler için hazır ettiklerini belirten Yurtseven, şöyle konuştu:

"Konteyner kentimizde ayrıca sosyal donatı binalarımız var. Özellikle çocuk alanlarında daha iyi bir etkinlik yapabilmek için merkezimiz bulunuyor. Burada yemekhanemiz, idari ofis yapılabilecek bir binamız var. Konteynerlerde iç banyosu, tuvaleti ayrılmış bir yatak odası bölümü var. Bununla birlikte Albayrak Holding olarak bu konteynerlerde kalan aileler için çeşitli mobilya eşyalarını bağışladık. Bu şekilde insanlar yaşamını sürdürmeye devam ediyor."

Yurtseven, "Benim Kulübüm Yeşilay Tırı" etkinlikleriyle çocukların yüzünü güldürmeye çalıştıklarını belirtti.

Yeşilay Kaynak Geliştirme ve Paydaş Yönetimi Direktörü Onur Pulat da 103 yıllık geçmişi bulunan Yeşilayın, tütün, kumar ve alkol başta olmak üzere tüm bağımlılıklarla mücadele faaliyeti yürüttüğünü söyledi.

Deprem sonrası çocuklar ve gençler için bölgede olduklarına işaret eden Pulat, şunları kaydetti:

"6 Şubat'ta çok ciddi bir deprem yaşadık ve bu felaketten etkilendik. Herkes gibi biz de ilk günden itibaren özellikle acil durum ihtiyaçlarının giderilmesi adına destekte bulunduk. İkinci aşamada özellikle en büyük sorun sosyal destek süreci. 'Yeşilay olarak biz ne yapabiliriz?' diye düşünmüştük ve Benim Kulübüm Yeşilay Tırı projesini yeniden tasarladık. Tasarlama sürecinde psikologlar, pedagoglarımız, eğitmenlerimiz yer aldı. Bu çalışmadaki maksadımız, özellikle depremden etkilenen çocukların ve ergenlerin kaygılarını, travmalarını azaltmak, kişisel gelişimlerine katkıda bulunmak ve yaşadığı bu olumsuz sürece uyumunu artırmak."

Pulat, yaptıkları anketle de yüzde 95 ile çocukların bu projeden memnun olduğunu belirlediklerini anlattı.

"Benim Kulübüm Yeşilay Tırı" 11 Haziran'a kadar Hatay'da olacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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