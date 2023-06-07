Hatay'da depremzede çocuklara hediye kolileri dağıtıldı

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HATAY (AA) - Hatay'ın Samandağ ilçesindeki depremzede çocuklara içerisinde çeşitli hediyelerin bulunduğu koliler dağıtıldı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Radyo Pati tarafından "Çocuklar Gülsün Diye Bi Mutluluk Projesi" hazırlandı.

Proje kapsamında çocuklar için hediye kolileri hazırlandı.

İçerisinde çocuk ayakkabısı ve giysisi, kitap, defter, boya gibi hediyelerin bulunduğu koliler düzenlenen etkinlikle çadır ve konteyner kentte bulunan çocuklara dağıtıldı.

Radyo Pati Temsilcisi Uğur Özden Doğru, yaptığı açıklamada, süreç içerisinde birçok etkinlik düzenlediklerini belirterek, bu etkinliklerde çocukların yüreklerine dokunduklarını kaydetti.



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