Hatay'da TÜBİTAK 4007 Bilim Şenliği düzenlendi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hatay'da TÜBİTAK 4007 Bilim Şenliği düzenlendi

AA

Hatay'da TÜBİTAK 4007 Bilim Şenliği düzenlendi

HATAY (AA) - Hatay'ın Dörtyol ilçesinde TÜBİTAK 4007 Bilim Şenliği düzenlendi.

Dörtyol Öğretmenevi bahçesinde Dörtyol Kaymakamlığı ve Düzce Milli Eğitim Müdürlüğü organizasyonuyla düzenlenen şenlikte, 32 atölyede bilim etkinliği sergileniyor.

Dörtyol İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Toksoy, 6 Şubat'taki depremlerin ardından öğrencilerin eğitimlerine normal bir şekilde devam etmelerini sağlamak, yaralarını sarmak amacıyla etkinliği yapmaya karar verdiklerini söyledi.

Toksoy, 3 gün ziyarete açık olacak şenliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Hatay'da yapımı tamamlanan 200 prefabrik iş yerinin anahtarı teslim edildi
YEREL HABERLER Hatay'da yapımı tamamlanan 200 prefabrik iş yerinin ...
İskenderun'da, çalınan otomobil çadırda parçalanmış bulundu
YEREL HABERLER İskenderun'da, çalınan otomobil çadırda parçalanmış ...
Depremlerden etkilenen Hatay'da ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor
YEREL HABERLER Depremlerden etkilenen Hatay'da ağır hasarlı ...
Benim Kulübüm Yeşilay TIR´ı Hatay´da
YEREL HABERLER Benim Kulübüm Yeşilay TIR´ı Hatay´da
Hatay'da hırsızlık şüphesiyle 2 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Hatay'da hırsızlık şüphesiyle 2 kişi tutuklandı
Hatay'da narenciye bahçesinde çıkan yangın söndürüldü
YEREL HABERLER Hatay'da narenciye bahçesinde çıkan yangın söndürüldü
Hatay'da depremzede çocuklara hediye kolileri dağıtıldı
YEREL HABERLER Hatay'da depremzede çocuklara hediye kolileri ...
"Benim Kulübüm Yeşilay Tırı" Hatay ile Gaziantep'te 864 çocuk ve gence ulaştı
YEREL HABERLER "Benim Kulübüm Yeşilay Tırı" Hatay ile Gaziantep'te ...
Evyap, deprem bölgesinde hijyen istasyonu ve mobil berber projesini hayata geçirdi (Yeniden)
YEREL HABERLER Evyap, deprem bölgesinde hijyen istasyonu ve mobil ...
Evyap, deprem bölgesinde hijyen istasyonu ve mobil berber projesini hayata geçirdi
YEREL HABERLER Evyap, deprem bölgesinde hijyen istasyonu ve mobil ...
Evyap'tan çadır kentteki depremzedelere temizlik istasyonu ve mobil berber hizmeti
YEREL HABERLER Evyap'tan çadır kentteki depremzedelere temizlik ...
Hatay'da hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Hatay'da hafif ticari araçla çarpışan motosikletin ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.