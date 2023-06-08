Hatay'da TÜBİTAK 4007 Bilim Şenliği düzenlendi

HATAY (AA) - Hatay'ın Dörtyol ilçesinde TÜBİTAK 4007 Bilim Şenliği düzenlendi.
Dörtyol Öğretmenevi bahçesinde Dörtyol Kaymakamlığı ve Düzce Milli Eğitim Müdürlüğü organizasyonuyla düzenlenen şenlikte, 32 atölyede bilim etkinliği sergileniyor.
Dörtyol İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Toksoy, 6 Şubat'taki depremlerin ardından öğrencilerin eğitimlerine normal bir şekilde devam etmelerini sağlamak, yaralarını sarmak amacıyla etkinliği yapmaya karar verdiklerini söyledi.
Toksoy, 3 gün ziyarete açık olacak şenliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.