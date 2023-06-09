Hatay'da depremzede çocuklar futbol turnuvasında mücadele etti

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HATAY (AA) - Hatay'ın Belen ilçesinde, çadır ve konteyner kentlerde kalan çocuklar için futbol turnuvası düzenlendi.



Tüm Yardımlaşma Derneği (TÜMYAD) ve Belen İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün desteğiyle, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin ardından ilçeye kurulan 100 konteynerlik basketbol köyünde "Konteyner Cup Futbol Turnuvası" organize edildi.

Etkinliğe, 8-12 yaş aralığındaki 56 çocuğun yer aldığı 8 takım katıldı.

Final maçında rakibini yenen Basketbol Köyü Konteyner Kenti takımının kazandığı turnuvada katılımcılara kupa ve madalya verildi.

Basketbol köyü koordinatörü Mahir Kalender, AA muhabirine, etkinlikte ilçedeki çadır ve konteyner kentlerde ağırlanan çocukların mücadele ettiğini söyledi.

Turnuva sorumlusu Osman Güneri de afet nedeniyle ilçedeki spor organizasyonlarının iptal edildiğini belirterek, turnuvayla çocukları deprem psikolojisinden uzaklaştırmayı amaçladıklarını dile getirdi.

Katılımcılardan 10 yaşındaki Ömer Işık, turnuvada yer aldığı için mutlu olduğunu anlattı.

Karşılaşmaları Belen Kaymakamı Mahmut Sami Yılmaz, Belen Belediye Başkanı İbrahim Gül, İskenderun Belediye Başkanı Fatih Tosyalı, Belen İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdal Ayvazoğlu ve TÜMYAD Başkanı Salih Kılıç da izledi.

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