İskenderun'da yaralama ve yağmalama şüphelisi tutuklandı

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HATAY (AA) - Hatay'ın İskenderun ilçesinde, silahla yaralama ve yağmalama suçlarına karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, silahla yaralama ve yağmalama suçlarından aranan R.C. ve Ş.Y'nin adreslerini tespit etti.

Buluttepe ve Meydan mahallelerindeki ikametlere düzenlenen operasyonda zanlılar yakalandı.

Adreslerde 2 tabanca ve 18 fişek ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ş.Y, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, R.C. ise serbest bırakıldı.



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