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Bakan Göktaş, Hatay Gündüzlü Bakım ve Aktif Yaşam Merkezinin açılışında konuştu:

AA

Bakan Göktaş, Hatay Gündüzlü Bakım ve Aktif Yaşam Merkezinin açılışında konuştu:

HATAY (AA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Gündüzlü bakım ve aktif yaşam merkezleriyle hedefimiz, yaşlılarımızın ve ailelerinin ihtiyaç ve taleplerine uygun olarak kaliteli ve ücretsiz gündüz hizmetleri sunmak." dedi.

Bakan Göktaş, Hatay'daki programı kapsamında AFAD Koordinasyon Merkezi ve depremzedeler için oluşturulan Bekir Apaydın Sosyal Market'i ziyaret etti.

Sonrasında CİNER Grubu tarafından yaptırılan prefabrik konutlarda kalan ailelerle görüşen Göktaş, 7 engelli vatandaşa akülü araç hediye etti.

Göktaş, ziyaretlerinin ardından katıldığı Hatay Gündüzlü Bakım ve Aktif Yaşam Merkezinin açılış töreninde, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Hatay için devletin tüm imkanlarının seferber edildiğini söyledi.

Afetzedelerin yanında olduklarını dile getiren Göktaş, "Sayın Cumhurbaşkanı'mızın riyasetinde bakanlarımız, ne Hatay'ı ne de diğer depremden etkilenen illerimizi bir an olsun yalnız bırakmadı. Kimseyi geride bırakmama misyonumuzun gereği olarak biz de Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak tüm imkanlarımızla sizlerin yanında olduk." diye konuştu.

Göktaş, yaşlı vatandaşların yaşam kalitesinin artırılmasına ve sosyal hayata aktif katılımlarına özel önem verdiklerini ifade ederek, bu alanda yapılan çalışmaları anlattı.

Rehberlik, danışmanlık ile psikososyal destek hizmetlerinin de verildiği gündüzlü bakım ve aktif yaşam merkezlerinin tüm illerde yaygınlaştırılmasını amaçladıklarını dile getiren Göktaş, "Deprem sonrası diğer 10 ilimizde olduğu gibi Hatay'da da ekiplerimizin, çadır ve konteyner kentlerde yaptığı saha araştırması bizlere bu yerleşim yerlerinde ikamet eden 60 yaş üstü bireylerin deprem nedeniyle yaşadığı sorunları tespit etme imkanı sağladı. Yine onların talepleri doğrultusunda geliştirilen çözümlerle yaşlılarımızın aktif yaşama katılımlarını sağlama noktasında önemli adımlar attık. Hatay Gündüz Bakım ve Aktif Yaşam Merkezinin aktif hale getirilmesi de geliştirilen o çözümlerden birisidir." değerlendirmesinde bulundu.

Merkezde 60 yaş üzeri 50 yaşlı vatandaşa hizmet verilmesinin planlandığı bilgisini veren Bakan Göktaş, "Sizlerin yüzünü bir an bile güldürebilirsek, zorunuzu kolay edebilirsek işte bu bizim için mutluluk vesilesidir." dedi.

- Bu merkezlerden 608 vatandaş faydalanıyor

Göktaş, merkezde resim, müzik, el sanatları ve ebru kursları, fizyoterapi, servis ve öğle yemeği hizmetleri ile kültürel, sosyal ve sportif faaliyetlerin de olacağını belirterek, şöyle devam etti:

"Şu an için Türkiye genelinde yaşlı vatandaşlarımıza bu hizmetleri sunan 38 gündüzlü bakım ve aktif yaşam merkezimizden 608 vatandaşımız faydalanmaktadır. Gündüzlü bakım ve aktif yaşam merkezleriyle hedefimiz, yaşlılarımızın ve ailelerinin ihtiyaç ve taleplerine uygun olarak kaliteli ve ücretsiz gündüz hizmetleri sunmak. Bu merkezlerimizin bakanlığımızın ana hizmet birimlerinden birisi olmasını planlıyoruz. İnşallah benzer kuruluşlarımızı tüm illerimizde yaygınlaştırmak için yeni dönemde de çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz."

Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü Elmas Esra Ceceli de merkezlerin tüm illerde yaygınlaştırılmasının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendilerine sunduğu hedeflerden biri olduğunu kaydetti.

Konuşmaların ardından merkezin açılışı gerçekleştirildi.

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