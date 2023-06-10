Arsuz'da uçurtma şenliği düzenlendi

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HATAY (AA) - Hatay'ın Arsuz ilçesinde uçurma şenliği yapıldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Körfez Motosiklet Derneğince organize edilen şenlik, Uluçınar Mahallesi'nin sahilinde düzenlendi.

Etkinliğe katılanlar, hem piknik yaptı hem de farklı renklerdeki uçurtmalarını havalandırdı.

Şenliğe katılan çocuklara hediye verildi.

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