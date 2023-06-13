Hatay'da evden hırsızlık şüphelisi tutuklandı

HATAY (AA) - Hatay'ın İskenderun ilçesinde evden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlıdan biri tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, polis ekipleri, İsmet İnönü Mahallesi'ndeki bir evden hırsızlık yapılmasıyla ilgili araştırma başlattı.
Ekipler, hırsızlıkla ilgili 3 şüphelinin kimlikleri ve adreslerini tespit etti.
Operasyon düzenlenen adreslerde çalınan eşyalardan bazıları bulundu, 3 zanlı gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ö.D. tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.