Hatay'da evden hırsızlık şüphelisi tutuklandı

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HATAY (AA) - Hatay'ın İskenderun ilçesinde evden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlıdan biri tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, polis ekipleri, İsmet İnönü Mahallesi'ndeki bir evden hırsızlık yapılmasıyla ilgili araştırma başlattı.

Ekipler, hırsızlıkla ilgili 3 şüphelinin kimlikleri ve adreslerini tespit etti.

Operasyon düzenlenen adreslerde çalınan eşyalardan bazıları bulundu, 3 zanlı gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ö.D. tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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