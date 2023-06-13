DHL, Hatay'da bisiklet istasyonları ve mobil yeşil enerji modülleri kurdu

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HATAY (AA) - Türkiye'nin önde gelen lojistik şirketlerinden DHL Global Forwarding, hazırladığı "DHL Ubuntu Türkiye" projesiyle depremden etkilenen Hatay'da, afetzede çocukların ortak kullanımı için bisiklet istasyonu ile temiz suya ulaşımı sağlayacak mobil yeşil enerji modülleri kurdu.

DHL çalışanları, Antakya'daki İGA Konteyner Kenti'nde oluşturduğu bisiklet istasyonunda depremzede çocuklara temel bisiklet eğitimi verdi. Çocuklar eğitimlerin ardından hazırlanan parkurda bisikletlerine binerek pedal çevirdi.

Proje kapsamında ayrıca konteyner kentte kurulan ve tamamen güneş enerjisiyle çalışan mobil yeşil enerji modülü ile de depremzedelerin temiz içme suyuna ulaşımları ve telefonlarını şarj edebilmeleri sağlandı.

DHL Global Forwarding Orta Doğu, Afrika ve Türkiye Direktörü Burak Ertuna, gazetecilere yaptığı açıklamada, DHL olarak yıllardır sosyal sorumluluk projelerine çok büyük önem verdiklerini söyledi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin ardından şirket olarak bölgeye ellerinden gelen yardımı yaptıklarını belirten Ertuna, ayrıca yurt dışından ülkeye gönderilen yardımların ulaştırılmasında da görev aldıklarını dile getirdi.

Depremden en çok etkilenen çocukları unutmadıklarını ve onlar için projeler hazırladıklarını aktaran Ertuna, şöyle devam etti:

"Biz burada çocuklar için bisiklet tamiri, bisiklet sürüş tekniklerini öğretiyoruz. Amacımız çocukların odaklarını biraz depremin gerçeğinden alıp farklı bir yere getirmek. Onlara daha eğlenceli bir ortam sunmak. Bunun dışında depremin ilk gününden beri insanların telefonlarını şarj edebilecekleri, içme suyuna ulaşmaları gibi sorunlar vardı. Bunun içinde mobil yeşil enerji modülleri yaptık. Bunların içinde su ve telefon şarj üniteleri var. Bunlar güneş panelleriyle beslenerek gece etrafını aydınlatabiliyor. Ultra UV filtreleriyle şebeke suyunu içilebilir hale getiriyor. Amacımız yardımcı olmak, insanları bir nebze hayatlarını kolaylaştırmak."

Ertuna, projeye ilk olarak Hatay'da başladıklarını ve önümüzdeki günlerde diğer deprem bölgelerinde de sürdüreceklerini sözlerine ekledi.

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