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Hatay’da depremzede öğrencilerin mezuniyet sevinci

AA

Hatay’da depremzede öğrencilerin mezuniyet sevinci

HATAY (AA) - Hatay’ın İskenderun ilçesinde çadır kentte kurulan okulda eğitim gören 8.sınıf öğrencileri mezun olmanın mutluluğunu aileleriyle paylaştı.

İskenderun'daki okulları Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan ve eğitimlerine NATO tarafından kurulan çadır kentteki Yunus Emre Ortaokulu'nda devam eden öğrenciler için mezuniyet töreni düzenlendi.

Milli Savunma Bakanlığı Lojistik Genel Müdürlüğü koordinasyonunda eğitimlerini tamamlayan 200 öğrenci, mezuniyet sevinçlerini halaylar çekip, balon uçurarak yaşadı.

Okulun müdür vekili İnayet Sarı, AA muhabirine, depremzede öğrencilere moral olması için mezuniyet töreni düzenlediklerini söyledi.

Bugünün kendisi için önemli olduğunu ifade eden 14 yaşındaki 8. sınıf öğrencisi Tuğçe Kundakçı ise mezun olmanın buruk sevincini yaşadığını belirterek, "Keşke bu şekilde olmasaydı. Ama yine de çok eğlendik. Arkadaşlarımızla vedalaştık. Bir yandan üzüldük. Bir yandan da açıkçası mutluyum. Pek duygulanacağımı sanmıyordum ama fazla duygulandım." dedi.

Mezuniyet töreninin ardından depremzede öğrenciler, saz eşliğinde söylenen türkülere eşlik etti.

Öğrenciler kep attıktan sonra aileleriyle hatıra fotoğrafı çektirdi.

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