Arsuz'da prefabrik yaptırılan okul açıldı

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HATAY (AA) - Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'ın Arsuz ilçesinde, prefabrik olarak yaptırılan okulun açılışı gerçekleştirildi.

"Asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerde yıkılan Uluçınar Mahallesi'ndeki Uluçınar İlk ve Ortaokulu yerine Ahbap Derneğince çelik konstrüksiyondan 12 derslikli okul yaptırıldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Öztürk, açılışta, okulun 150 öğrenciye hizmet vereceğini söyledi.

Kurdelenin kesilmesinin ardından Hatay'ın Arsuz ve Samandağ ilçelerinde koordinatör vali olarak görev yapan Mehmet Emin Bilmez, Arsuz Kaymakamı Hacı Hasan Gökpınar, Arsuz Belediye Başkanı Asaf Güven, Ahbap derneğinin kurucusu ve müzisyen Haluk Levent, okulu gezerek öğrencilere karne verdi.





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