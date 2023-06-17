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Gönüllü iş insanları, depremzede aileler ve öğrenciler için Hatay'da bina inşa ediyor

AA

Gönüllü iş insanları, depremzede aileler ve öğrenciler için Hatay'da bina inşa ediyor

HATAY/KOCAELİ (AA) - CEM ALİ KUŞ/LALE KÖKLÜ - Kocaeli'de yaşayan 3 gönüllü arkadaşın girişimiyle Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde ilk etapta depremzedelerin konaklayacağı daha sonra da öğrenci yurdu olarak kullanılacak binanın yapımı sürüyor.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremler sonrası Kocaeli'de yaşayan iş insanı Alper Kanca ile arkadaşları Vedat Pehlivan ve Günhan Karakullukçu, afetzedelere gıda, yakacak ve kişisel ihtiyaçlardan oluşan pek çok yardım malzemesi ulaştırdı.

Yardımların ardından depremzedeler için kalıcı bir şeyler yapmaya karar veren üç arkadaş, bölgedeki barınma sorunun çözümü için de harekete geçti.

İlk aşamada depremzedelere barınma imkanı sunacak daha sonra da öğrencilerin kalacağı yurt olarak kullanılacak bina yapmaya karar vereren Kanca ve arkadaşları, 10 kişiden oluşan destek grubuyla, bir oda ve salon şeklinde 58 daireden oluşan "Depremzede için geçici konut, öğrenci için kalıcı yurt" projesini hazırladı.

Bu kapsamda yapılacak 3 bin 200 metrekarelik 5 katlı bina için Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Kırıkhan Meslek Yüksekokulu bitişiğindeki alana temel atıldı.

- "Aileler evlerine geçtiği zaman binayı yurt olabilecek şekilde tasarladık"

Sanayici Alper Kanca, AA muhabirine, depremzedelere destek olmak amacıyla hazırladıkları proje kapsamında temeli atılan inşaatta çalışmaların tüm hızıyla sürdüğünü söyledi.

Kanca, binaların 5 katlı olacağını belirterek, şöyle konuştu:

"Ağustos sonu itibarıyla 58 ailenin başını sokabileceği bir geçici konut olarak düşündük. Geçici konut ama bu ailelere daha sonra devlet ev yapacak ve onlara evlerini verecek. Aileler çıktığı zaman binayı yurt olabilecek şekilde tasarladık. Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü ile öyle konuştuk binamızda bulunan odalarda dört öğrencinin kalabileceği yurt birimine dönüşecek. 2 yıl sonra yaklaşık 200 civarında öğrencinin kalabileceği bir yurda dönüşecektir. Dolayısıyla hem kısa vadeli hem orta ve uzun vadeli bir çözüm."

- Kolon bağlantıları Sakarya'da montajı Kırıkhan'da yapılacak

Binanın yapısal çelik olarak inşa edileceğini belirten Kanca, imar edilecek bütün kolon bağlantılarının Sakarya'da üretileceğini dile getirdi.

Hem ev hem de yurt olarak tasarlanan binanın montajının Kırıkhan'da yapılacağını anlatan Kanca, "Binanın yüzde 70'i deprem bölgesi dışında hatta Adapazarı'nda yapılacak. İmar edilecek bütün kolonlar, bağlantıları Sakarya'dan deprem bölgesine taşınacak. Binanın sadece montajı orada yapılacak. Bu Türkiye'de az bilinen bir yenilik. Bu sayede ancak dört ayda bitirebileceğiz binayı." diye konuştu.

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