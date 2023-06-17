Hatay'da apartmanın bahçesinde çıkan yangın söndürüldü

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HATAY (AA) - Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde bir apartmanın bahçesinde çıkan yangın söndürüldü.



Akasya Mahallesi'nde, TOKİ konutlarının bulunduğu sitedeki bir apartmanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.



İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını çevredeki apartmanlara sıçramadan söndürdü.

Ekipler, yangınla ilgili inceleme başlattı.





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