Gastronomi kenti Hatay'da prefabrik çarşıdan yöresel lezzetlerin kokusu yükseliyor

Sandık Görevlisi ücreti ne kadar ve ne zaman ödenecek?

HATAY (AA) - LALE KÖKLÜ/SALİM TAŞ - Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da iş yerlerini kaybeden çok sayıda esnaf, devlet desteğiyle farklı noktalarda açılan prefabrik çarşılarda kentin yöresel lezzetlerini yapmayı sürdürüyor.

UNESCO'nun gastronomi alanındaki "Yaratıcı Şehirler Ağı"nda yer alan Hatay'da, yöresel lezzet üretimi yapan pek çok işletme 6 Şubat'taki depremler nedeniyle zarar gördü.

Dükkanları enkaza dönen esnafa, üretimlerini devam ettirebilmesi için çeşitli kurum ve devlet desteğiyle prefabrik iş yerleri yapıldı.

Prefabrik iş yerlerine yerleşen depremzede esnaf, tescilli Antakya künefesinden kömbesine, kaytaz böreğinden külçeye kadar yöresel ürünleri yapmaya devam ediyor.

- "10 kişiye istihdam sağlıyorum"

AFAD tarafından Kuzeytepe Mahallesi'nde yaptırılan 24 metrekarelik prefabrik iş yerinde Hatay'ın geleneksel ve tescilli pastalarını yapan Mehtap Gümüş, AA muhabirine, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde iş yerinin zarar gördüğünü söyledi.

Yaklaşık 16 yıldır Hatay'da yöresel pasta çeşitlerini yaptığını belirten Gümüş, şöyle devam etti:

"16 yıldır kaytaz böreği, yağlı külçe, kömbe gibi çeşitlerin üretimini yapıyorum. Depremde iş yerim zarar gördü. O zaman yanımda 17 kadın çalışıyordu, şimdi 10 kişiye istihdam sağlıyorum. Maalesef 2 şubemiz de depremde zarar gördü. Yeniden ayağa kalkmaya çalışıyoruz. Sağ olsunlar bize burayı verdiler, bir yerden başladık. Yaptığımız ürünleri şehir dışına da gönderiyoruz. Hatay kömbesini İzmir, Bodrum, İstanbul, Ankara'ya otobüsle gönderiyorum. İnşallah herkes için iyi olur. Herkes bir yerlerden başlar ve tekrardan Hatay'ımızı ayağa kaldırırız."

Gümüş, yeniden üretim yaptıkları için müşterilerinin mutlu olduğunu anlattı.

- "Antakya künefesini sunuyoruz"

Ailesiyle 3 kuşaktır künefecilik yapan Ragıp Bekfilavioğlu da 1949 yılından bu yana çalıştıkları dükkanlarının depremlerde enkaza döndüğünü aktardı.

Dedesinden ve babasından kalan mesleğini depreme rağmen sürdürdüğünü belirten Bekfilavioğlu, şöyle konuştu:

"Antakya künefesi dünyada künefenin başlangıç yeridir. Biz yüzyılın felaketini yaşadık, kıyameti gördük, iş yerlerimiz yıkıldı. Valilik bize burada 24 metrekare prefabrik bir iş yerleri tahsis etti. Sağ olsunlar, Allah razı olsun. Burada Antakya künefesini halkımıza dışarıdan gelen yardımseverlere, kuruluşlara sunuyoruz."

- "Antakya dışına çıkmayı düşünmüyorum"

Bekfilavioğlu, depremden önce yurt içi ve yurt dışından ortak olmak ve şubeleşmek için teklifler aldığını ama kabul etmediğini kaydederek, "Antakya dışına çıkmayı düşünmüyorum. Yıllardır yurt dışında kaldım, Antakya'nın kıymetini bilmek lazım, burası farklı bir şehirdir, Antakya'da yaşayanlar bilir. Biz Antakya'dan kopamayız. Hatay 7 defa yıkıldı, bu 8'incisi ama biz bir daha kalkınacağız." diye konuştu.

Depremden önce kentin yöresel lezzetlerini tatmak için şehir ve ülke dışından herkesin Hatay'a geldiğini dile getiren Bekfilavioğlu, şu anda sadece yardım için kente gelenlere ve görevlendirilen memurlara hizmet ettiklerini söyledi.

Bekfilavioğlu, ürettiği künefeleri dondurulmuş şekilde şehir dışına da gönderdiğini kaydetti.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.