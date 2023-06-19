Arsuz'da çöplük alanda çıkan yangın söndürüldü

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HATAY (AA) - Hatay'ın Arsuz ilçesinde çöplük alanda çıkan yangın söndürüldü.

Nardüzü Mahallesi'ndeki çöplükte henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanları gören vatandaşların ihbarıyla bölgeye itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.

Ekiplerin 1 saatlik çalışmasıyla alevler söndürüldü, alanda soğutma işlemi yapıldı.

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