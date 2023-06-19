Reyhanlı Eğitim Kampüsünde mezuniyet töreni yapıldı

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HATAY (AA) - Farklı ülkelerden öğrencilerin eğitim aldığı Hatay'daki Reyhanlı Eğitim Kampüsünde mezuniyet töreni düzenlendi.

Reyhanlı ilçesindeki kampüste, 2022-2023 eğitim öğretim yılının sona ermesi dolayısıyla tören yapıldı.

Kampüs koordinatörü Hamza Dinçer, programdaki konuşmasında, 2017'de faaliyete başlayan kurumun 23 ülkeden gelen öğrencilere eğitim imkanı sunduğunu belirterek, "4 yıllık lise programımızın ardından geçen yıl ilk mezunlarımızı vermiştik. Bu yıl da ikinci dönem mezunlarımızı veriyor olmanın mutluluğu içerisindeyiz." dedi.

Tiyatro gösterisi ve şiir dinletisinin ardından mezun olan 40 öğrenciye diplomaları verildi.

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