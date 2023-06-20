Hatayspor'un kamp programı belli oldu

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HATAY (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor'un 2023-2024 sezonu hazırlık kampı belli oldu.

Bordo-beyazlı kulüpten takımın kamp programı hakkında yapılan açıklamada, "Takımımız 29 Haziran-10 Temmuz tarihleri arasında TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde sezon başı hazırlık kampının ilk etabını gerçekleştirecektir. İkinci etap hazırlık kampını 12-26 Temmuz tarihleri arasında Topuk Yaylası'nda geçirecek olan takımımız, Mersin Erdemli'de yapımı devam eden antrenman sahalarının tamamlanmaması halinde sezonun ilk maçı için TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde kampa girecektir." ifadeleri kullanıldı.

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