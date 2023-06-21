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Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, Kırıkhan'da depremzedelerle buluştu

AA

Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, Kırıkhan'da depremzedelerle buluştu

HATAY (AA) - Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde depremzedelerle bir araya geldi.

Yazıcı, Tuzla Belediyesince Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde kurulan Tuzla 2. Etap Konteyner Kenti'ni ziyaret etti.

Depremzedelerle sohbet eden Yazıcı, daha sonra vatandaşlarla öğle yemeğinde bir araya geldi, oyun alanında çocuklarla buluştu.

Yeni doğum yapan annelere "Hoşgeldin bebek" ziyaretinde de bulunan Yazıcı, depremzede ailelere hijyen seti, çocuklara bayramlık ve engelli bir kişiye akülü sandalye hediye etti.

Ziyaretlerinin ardından basın mensuplarına konuşan Yazıcı, kardeşlik ve arkadaşlıkların zor günlerde belli olduğunu söyledi.

Ülke ve millet olarak bu zor günlerde dostluğu, kardeşliği ve arkadaşlığı gördüklerini belirten Yazıcı, "Aslında medeniyetimizin bu gerçeğini gördük. Bir dostluk, kardeşlik ve arkadaşlık medeniyeti olduğumuzun altını çizdik. 85 milyonluk kardeşimiz ve vatandaşımız, 13 milyon kardeşimizin yardımına koştu. Ellerinden gelen bütün imkanlarıyla beraber seferber oldular ve yardım ediyorlar, yardım ettiler." dedi.

Yazıcı, İstanbul Tuzla'yla Kırıkhan'ın kardeşliğini ilan ettiklerini aktararak, şöyle konuştu:

"Belediye başkanı arkadaşlarımızla beraber çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bitene kadar da sürdüreceğiz. Depremler ve afetler bir realitedir ama mühim olan, bunlar karşısında yalnız olmadığımızı, asla ve asla yalnız olmadığımız ve bizim yalnız kalmayacağımızı bilmemiz çok kıymetlidir. Bu açıdan devlet, milletimizle de medeniyetimizle de gurur duyduk. Bu kadar kısa sürede, böylesine büyük bir afetin yaralarını sararak bir an önce kalıcı konutlarla beraber normal yaşama dönmeye çalışacak olan bir çalışma yapılmasıyla, böyle bir medeniyetin evladı olarak hakikaten onur ve gurur duyduğumuzu ifade ediyorum."

Tuzla'daki imkan ve bağlantıları seferber ettiklerini dile getiren Yazıcı, Kurban Bayramı'nda da depremzedelerin yanında olacaklarını kaydetti.

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