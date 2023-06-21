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Hatay'da sahada görev yapan depremzede güvenlik güçlerine başarı belgesi verildi

AA

Hatay'da sahada görev yapan depremzede güvenlik güçlerine başarı belgesi verildi

HATAY (AA) - Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Hatay'ın İskenderun ilçesinde huzur ve güvenliğin kontrol altında tutması için fedakarca görev yapan depremzede polis ve askerler, başarı belgesiyle ödüllendirildi.

İskenderun Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, İskenderun Limanı'nda düzenlenen ödül töreninde, güvenlik güçlerinin depremin ilk anından itibaren sahada görev yaptığını söyledi.

Depremzede olmalarına rağmen sahada görev yapan güvenlik güçlerine teşekkür eden Demiryürek, şunları kaydetti:

"Hepimizin aileleri o gün ya zorlukla apartmandan çıkmıştı ya da tüm herkes gibi yürek taşıyan herkes gibi korkuyla irkilmişti. Enkaz altında kalan şehitlerimiz de vardı. Ama kimse şehri terk etmedi. Kimse görev yerini terk etmedi. Hiçbir mensubumuz görev yerini terk etmedi. Ailesini arkada bıraktı, geldi, sahada ne yapabilirimin peşine düştü. Hepinizden Allah razı olsun iyi ki varsınız."

Törende, depremzede olmasına rağmen sahada görev yapan 300 polis ve askere protokol üyelerince başarı belgesi verildi.


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