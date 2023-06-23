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Hatay'da yapımı tamamlanan Katar-2 Konteyner Kenti'nin teslimi yapıldı

AA

Hatay'da yapımı tamamlanan Katar-2 Konteyner Kenti'nin teslimi yapıldı

HATAY (AA) - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremler nedeniyle Katar tarafından Hatay'da inşa edilen 1464 konteynerlik geçici yaşam merkezinin teslim töreni gerçekleştirildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Yunus Sezer, Antakya ilçesi Gülderen Mahallesi'nde yapımı tamamlanan Katar-2 Konteyner Kenti'nin teslim töreninde, depremin ardından geçici barınma adına ülke genelinde konteyner kentlerin kurulduğunu anımsattı.

Depremde ilk yardım elini uzatan ülkelerden birinin Katar olduğunu vurgulayan Sezer, "Şu an 10 ilimizde Katar konteynerlerinin olduğu konteyner kentler kurulmuş durumda. İlk yapılan yardımlar, uzatılan eller unutulmuyor." dedi.

Sezer, Katar-2 Konteyner Kenti'ne bugün sembolik olarak 4 konteyner indirildiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Şu anda deprem bölgesinde 310 konteyner kentimiz oldu. Burada 403 bin afetzedemizi misafir etmeye başladık. Devam eden konteyner kentlerimiz var. Depremin ilk dönemlerinde yoğun bir çadır sevkiyatı yaptık. Buraya 1 milyon 3 bin çadır sevkiyatı yapıldı bölgeye. Bunların 630 bini kuruldu. Bir taraftan da bu çadırlar kaldırılarak afetzedelerimizi konteyner kentlere alıyoruz ya da isteyenlere de kira desteği veriyoruz. Yine kamu misafirhanelerimizde, otellerde misafir ettiğimiz afetzedelerimiz var. Bunları da kalıcı konutlar yapılana kadar en iyi şartlarda misafir etmeye çalışıyoruz. Bu manada kira yardımlarımızın da üçüncüsünü gerçekleştirdik. 230 bin depremzedeye Cumhurbaşkanı'mızın, İçişleri Bakanı'mızın talimatlarıyla bu hafta ödemelerini gerçekleştirdik."

- Hatay'da şu ana kadar 54 bin konteyner kuruldu

Yunus Sezer, Hatay'da 180 konteyner kentin bulunduğunu ifade ederek, "Devam eden 20 konteyner kentimiz daha bulunuyor. Şu ana kadar 54 bin konteynerin sadece Hatay'da kurulumunu gerçekleştirdik. Burası depremden en çok etkilenen illerimizin başında geliyor. İnşallah ülke olarak Cumhurbaşkanı'mız ve bütün bakanlarımızın talebi, dost ve kardeş ülkelerin destekleriyle bunların hepsini geride bırakacağız." diye konuştu.

Katar Kalkınma Fonu Genel Müdürü Khalifa Bin Jassem Al-Kuwari de yapımı tamamlanan geçici yaşam alanına son konteynerlerin indirildiğini dile getirerek, Türkiye ve Katar arasındaki dayanışmanın süreceğini kaydetti.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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