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Milli Eğitim Bakanı Tekin, Hatay AFAD Koordinasyon Merkezi'nde konuştu:

AA

Milli Eğitim Bakanı Tekin, Hatay AFAD Koordinasyon Merkezi'nde konuştu:

HATAY (AA) - Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Hatay'da, eylülde eğitim öğretim sürecinin sağlıklı şekilde başlatılacağını söyledi.

Tekin, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile Hatay AFAD Koordinasyon Merkezi'nde "İl Değerlendirme Toplantısı"na katıldı.

Toplantının ardından basın açıklaması yapan Tekin, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi.

Bakan Tekin, ülkenin geleceği için çalışmayı sürdüreceklerini belirterek, "Yapabileceğimiz tek şey, bu kardeşlerimiz, ağabeylerimiz, büyüklerimiz yaşasalardı, bu ülkenin geleceği, Türkiye Yüzyılı'nın inşası için nasıl canla başla çalışacaklarsa, onların bıraktıkları boşlukları aynı azimle, belki biraz daha yoğun bir gayretle çalışarak kapatmak. Bizim üstümüze düşen şey bu." değerlendirmesinde bulundu.

Yaraları sarmanın üzerlerine düşen ikinci görev olduğunu ifade eden Tekin, "Biz de kabineye girdiğimiz andan itibaren Sayın Cumhurbaşkanı'mızın talimatları doğrultusunda 6 Şubat'tan itibaren başlayan, bütün bakanlıkların ilan ettiği seferberlik sürecinin bir parçası olacak şekilde bölgedeki eksiklikleri, yapılması gereken şeyleri hızla tamamlamaya gayret ediyoruz." diye konuştu.

Tekin, Hatay'da bugün ilçe ve okul bazlı gelinen noktayı analiz edeceklerini, ortaya çıkan eksiklikleri gidermek için neler yapılabileceğini değerlendireceklerini anlattı.

Bölgeyle ilgilenmek üzere 30 kişilik koordinasyon ekibi oluşturduklarını dile getiren Bakan Tekin, İnşaat Emlak Genel Müdürlüğü başta olmak üzere illerde görevlendirilen personel aracılığıyla işlerin hızlı yürümesi, bürokrasiye takılmaması açısından tedbirler aldıklarını bildirdi.

- "Bütün ihtiyaçlarını giderebileceğimiz tedbirleri almış olacağız"

Tekin, eğitim öğretim hazırlıkları hakkında bilgi vererek, "Huzurlarınızda Hatay halkına şunu taahhüt etmek istiyorum, hiç kimsenin tereddüdü olmasın, eylül ayı başladığında burada eğitim öğretim sürecini sağlıklı şekilde başlatmış olacağız. Hem bölgede, ilimizde çalışan öğretmen arkadaşlarımız açısından hem de yeni tayin olarak ilimize gelecek öğretmen arkadaşlar açısından başta barınma olmak üzere bütün ihtiyaçlarını giderebileceğimiz tedbirleri yine eylül ayına kadar almış olacağız." dedi.

Öğretmen ve öğrencilere destek kursları verileceğini söyleyen Tekin, şunları kaydetti:

"Malum bu süreç içerisinde hem öğretmen arkadaşlarımızın psikolojik desteğe ihtiyacı oldu hem de öğrenci arkadaşlarımızın psikolojik ve akademik eksiklikleri ortaya çıktı. Yaz aylarında bu eksiklikleri de giderecek yaz kursları, destek, takviye kursları açarak bu eksiklikleri de gidermeye çaba sarf edeceğiz. Bugün, bu konuda İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde gelinen noktayı hem analiz edeceğiz hem de eksik, aksayan bir şey var mı onları tamamlamak için gerekli çalışmalarımızı yürüteceğiz."

Tekin, bakanlıklar, bürokrasi ve siyaset el birliğiyle bu seferberliğin parçası olacaklarını belirterek, yaklaşan Kurban Bayramı'nın mübarek olmasını diledi.​​​​​​​

Toplantıya, Vali Vekili Oğuzhan Bingöl, AK Parti Hatay milletvekilleri Hüseyin Yayman, Abdulkadir Özel ve Kemal Karahan ile diğer ilgililer de katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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