Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, Hatay AFAD Koordinasyon Merkezi'nde konuştu:

HATAY (AA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, bütün vatandaşların kesintisiz enerjiye erişimi için depremin olduğu günden bugüne kadar büyük bir gayret sarf ettiklerini belirterek, "Bundan sonra da yine şehirlerin yeniden inşasında, yeni kurulacak sahalarda, yeni inşaat, toplu konut alanlarında bu faaliyetlerimize devam edeceğiz." dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Hatay AFAD Koordinasyon Merkezi'nde "İl Değerlendirme Toplantısı"na katıldı.

Bakan Bayraktar, toplantının ardından yaptığı basın açıklamasında, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı olarak Hatay'a ilk ziyaretlerini gerçekleştirdiklerini söyledi.

Kendisinin de bir Hataylı olduğunu ve ülkenin 6 Şubat depremlerinde eşi benzeri görülmemiş bir afet yaşadığını belirten Bayraktar, acıların hala çok taze olduğunu dile getirdi.

Depremin üzerinden yaklaşık 4,5 ay geçtiğini hatırlatan Bayraktar, şöyle konuştu:

"Depremin hemen akabinde biz bu bölgede, özellikle Hatay merkezli hem arama kurtarma döneminde hem daha sonra vatandaşlarımızın konaklamaları için çok ciddi bir çaba sarf ettik. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı olarak buradaki altyapının tekrar toparlanması için bütün ekiplerimizi seferber ettik. Özellikle madencilerimiz arama kurtarma faaliyetlerinde çok ciddi katkı koydular ve onların sayesinde belki birçok hayatı kurtarma şansımız oldu. Şimdi depremin yaralarını sarmak tekrar bir inşa ve ihya faaliyeti içerisinde inşallah çalışmalarımızı yürüteceğiz. Yeni Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin bir üyesi olarak Sayın Cumhurbaşkanı'mızın kabine toplantılarında ve bütün özel görüşmelerinde bilaistisna bize verdiği talimat, özellikle depremle ilgili, deprem bölgelerinde bu inşa, ihya, hayatın tekrar normalleşmesi faaliyetlerini büyük bir gayretle üzerine gitmek ve büyük gayretle bu faaliyetleri yerine getirmek. Biz de bu anlamda bütün arkadaşlarımızla bu çabanın içerisindeyiz. Aslında bugün burada olmamızın en önemli sebeplerinden bir tanesi de bu. Enerji sektöründe bütün vatandaşlarımızın kesintisiz enerjiye erişimi için depremin olduğu günden bugüne kadar büyük bir gayret sarf ettik. Bundan sonra da yine şehirlerin yeniden inşasında, yeni kurulacak sahalarda, yeni inşaat, toplu konut alanlarında bu faaliyetlerimize devam edeceğiz."

- "Bölgede olmaya devam edeceğiz"

Bu acıları tekrar yaşamak istemediklerini vurgulayan Bayraktar, "Cenabıhak inşallah bu felaketleri milletimize, ülkemize yaşatmaz ama tedbirlerimizi, şehirlerimizi bu çerçevede tasarlamamız ve hayata geçirmemiz önem arz ediyor. Biz bu bölgede özellikle vatandaşlarımızın kalıcı konutlara kavuşuncaya kadar gerek konteyner, gerek çadır kentlerde epey katkı koyduk ve epey çalışmalar yaptık. Binlerce çadırı ve konteyneri enerjilendirdik. Barınma ihtiyacını karşılamak üzere gemilerimizi İskenderun Limanı'na getirdik. Bölgede olmaya devam edeceğiz. Bütün şehrin diğer alanlarında da ticarette, sanayide, üretimde ve istihdamda özellikle şehri terk eden, göç eden vatandaşlarımızın tekrar bu şehre dönerek yaşamlarını devam ettirmeleri noktasında da gayret içerisinde olacağız." ifadelerini kullandı.

Bugün çok önemli bir koordinasyon toplantısını yerine getirdiklerine dikkati çeken Bayraktar, bunlara devam edeceklerini kaydetti.

Sadece enerji alanında değil, diğer alanlarda da Hatay'ın ve ilçelerinin ihtiyaçları noktasında birlikte çalışmaya gayret edeceklerini ifade eden Bayraktar, şimdiden herkesin bayramını tebrik etti.

Toplantıya, Hatay Vali Vekili Oğuzhan Bingöl, AK Parti Hatay milletvekilleri Hüseyin Yayman, Abdulkadir Özel ve Kemal Karahan da katıldı.

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