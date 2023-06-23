Samandağ'da yaşlı ve engelli depremzedelere temizlik ve kişisel bakım hizmeti

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HATAY (AA) - Hatay'ın Samandağ ilçesinde depremden etkilenen yaşlı ve engellilere temizlik ve kişisel bakım hizmeti verildi.

Samandağ Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından ilçedeki konteyner kentlerde kalan yaşlı ve engelliler için Vefa Projesi kapsamında çalışma başlatıldı.

Çalışma kapsamında, yaşlı ve engelli vatandaşların temizlik ve kişisel bakımları yapıldı.

Kaymakam Mehmet Aksu, yaptığı açıklamada, projeyle yaşlı, engelli ve dezavantajlı gruplara devletin şefkat elini, sıcak yüzünü, vatandaş sevgisini göstermeyi ve yalnız olmadıklarını hissettirmeyi amaçladıklarını kaydetti.



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