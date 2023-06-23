Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, Hatay'da depremzedeleri ziyaret etti

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

HATAY (AA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da konteynerde kalan depremzedelerle bir araya geldi.

Bayraktar, kentteki temasları kapsamında Kırıkhan ilçesindeki Sultanbeyli Belediyesi tarafından yaptırılan konteyner kentte kalan depremzedeleri ziyaret etti.

Vatandaşlarla sohbet eden Bayraktar, daha sonra doğduğu 408 Evler Mahallesi'ndeki Ulu Cami'de cuma namazı kılıp mahalle sakinleriyle görüştü.

Bayraktar, Albayrak Konteyner Kenti'nde depremzedelerle öğle yemeği yedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.