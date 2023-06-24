Erzin'de Şahin Tepesi Tabiat Parkı açıldı

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HATAY (AA) - Hatay'ın Erzin ilçesinde Şahin Tepesi Tabiat Parkı açıldı.

Erzin Belediye Başkanı Ökkeş Elmasoğlu, seyir terası, oyun alanları ve piknik yerleriyle parkın hayırlı olmasını diledi.

Elmasoğlu, açılışın ardından protokol üyeleri ve vatandaşlarla parkı gezdi.



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