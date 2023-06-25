İskenderun'da havaya ateş açan şüpheli yakalandı

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HATAY (AA) - Hatay'ın İskenderun ilçesinde havaya ateş açtığı belirlenen şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Gültepe Mahallesi'nde silah sesi duyulması üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, havaya ateş açtığı tespit edilen İ.H'yi gözaltına aldı.

Şüphelinin adresinde ruhsatsız 3 tabanca ve 1 av tüfeği ele geçirildi.

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