Hatay'da Rus müzik topluluğundan depremzedelere konser

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HATAY (AA) - Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'ın Samandağ ilçesinde, Rus müzik topluluğu "Voskreseniye" depremzedelere konser verdi.

Atatürk Mahallesi'ndeki çadır kentte verilen konserde, Rusça şarkılar seslendirildi.

Yaklaşık 2 saat süren konser sonunda sanatçılar alkışlandı.





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