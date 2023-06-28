Sağlık Bakanı Koca, Hatay'da bayram namazının ardından konuştu:

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Canlı Yayın
  • Bayramınız kutlu olsun
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sağlık Bakanı Koca, Hatay'da bayram namazının ardından konuştu:

AA

Sağlık Bakanı Koca, Hatay'da bayram namazının ardından konuştu:

HATAY (AA) - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Hatay'ı yalnız bırakmayacaklarını belirterek, "Ben özellikle Hatay'ımızla yakın ilgilenmeye gayret ediyorum. Bundan sonraki süreçte de bu gayretimiz yoğun bir şekilde devam ediyor olacak. Bundan sonraki süreçte büyük olan bu sorunları hep birlikte çözeceğimizden emin olun." dedi.

Koca, Kurban Bayramı namazını merkez Antakya ilçesindeki Hacı Cuma Kahraman Camisi'nde kıldı. Namazın ardından cemaatle bayramlaşan Koca, çocuklara oyuncak hediye etti.

Cami çıkışında gazetecilere açıklama yapan Bakan Koca, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen vatandaşların ve Türk milletinin Kurban Bayramı'nı kutladı.

Depremin üzerinden 143 gün geçtiğini dile getiren Koca, büyük felaketin acılarını yaşadıklarını aktardı.

İlk günden itibaren Hatay'da olmaya gayret ettiklerini belirten Koca, "Kederliyiz çünkü çok canımızı kaybettik. 50 binin üzerinde vatandaşımızın vefatı oldu. Hayatını kaybeden bütün vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına, bizlere ve milletimize sabırlar diliyorum." diye konuştu.

Hatay'da bundan sonraki süreçte Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile sorumluluğu birlikte götürme çabasında olacaklarını aktaran Koca, kente vali olarak atanan Mustafa Masatlı'nın da deprem döneminde hizmet ettiğini ve Hatay'ın sorunlarını bildiğini söyledi.

Bundan sonraki süreçte de birlikte daha yoğun, gayret ve çaba içinde olacaklarını vurgulayan Koca, şöyle konuştu:

"Hatay'ımızın sorunları büyük. İlk planda yapmayı hedeflediğimiz, yaşama şartlarını düzenleme çabası içinde olmak, bunun yanında tarihi dokusuyla, kültürel yapısıyla korunarak, özellikle bundan sonraki süreçte yeni Hatay'ı inşa etmek olacak. Cumhurbaşkanı'mızın bu noktada özellikle ifade ettiği şekliyle bir yıl içinde ilk etap konutların teslimi planlanıyor. Yapılması gereken 197 bin konutun olduğunu biliyoruz. 40 bine yakın konutun ihalesinin de yapıldığını biliyoruz. En erken dönemde teslimi için bizler de yakın takipte olacağız."

- Hatay'da sağlık alanındaki çalışmalar

Kentte sağlık alanındaki gelişmeler hakkında bilgi veren Bakan Koca, şöyle konuştu:

"Sağlık açısından bildiğiniz gibi Defne hastanemizi hizmete açtık. Bütün birimleriyle önümüzdeki 2-3 hafta içinde devreye girmiş olacak. Ayrıca İskenderun'da 200 yataklı hastanemizi de önümüzdeki 2 veya 3 hafta içerisinde hizmete hazır hale getirmiş olacağız. Bunun yanında İskenderun'da 2 ay önce 600 yataklı hastanenin ihalesi yapılıp yer teslimi de yapılmıştı ve onun inşaatı da başladı. Bunun dışında Hatay'da Antakya bölgesinde Hatay Eğitim Araştırma Hastanemizin de inşaatı hızla devam ediyor. Onu da zannediyorum önümüzdeki 1,5 en geç 2 ay içerisinde 400 yataklı hastanemizde bütün birimleriyle devrede olmuş olacağız."

Hatay Şehir Hastanesi'nin planının devam ettiğini aktaran Koca, iki ay sonra ihalesi yapılarak inşaata başlamış olacağını belirtti.

- "Hatay'ımızı yalnız bırakmayacağız"

Koca, hastanelerin açılmasıyla Hatay'ın 30-40 yıllık sağlık sorununun çözüleceğini ifade ederek, "Bu süreçte Hatay'ımızın kültürel ve tarihi dokusu Ulu Cami, Habib-i Neccar Camisi, Meclis Binası, Bayezid-i Bestami Hazretleri Türbesi dahil olmak üzere bunların da planları yapılmaya başlandı. Restorasyon ve inşaat çalışmaları da en yakın zamanda yapılıyor olacak. Hatay'ımızı yalnız bırakmayacağız. Ben özellikle Hatay'ımızla yakın ilgilenmeye gayret ediyorum. Bundan sonraki süreçte de bu gayretimiz yoğun bir şekilde devam ediyor olacak. Bundan sonraki süreçte büyük olan bu sorunları hep birlikte çözeceğimizden emin olun. Devletimiz bu sorunları çözmeye kudretli. Aziz milletimiz bir olduğunda çözülemeyecek hiçbir sorunumuzun olmadığını bilelim." değerlendirmesinde bulundu.

Depremler nedeniyle çok fazla can kaybı olduğunu ve bu sebeple "kederli" olarak ikinci bayramın geçirildiğini anımsatan Koca, herkesin bayramını kutladı.

- "Kurbanları ehil kişilere kestirmeleri son derece önemli"

Bayram tedbirlerine uyulmasını da isteyen Koca, "Tedbirleri almak bizden tedbirlere uymak vatandaşımızdan. Bu çerçevede özellikle tedbirlere uymalarını dönüşte de özellikle ifade etmek istiyorum. Tabii bayramda daha çok karşılaştığımız acemi kasaplardan kaynaklı vakalarımız çok fazla olur. O nedenle kurbanları ehil kişilere kestirmeleri son derece önemli. Bayramımıza gölge düşürmeyelim." ifadesini kullandı.

Daha sonra depremlerde hayatını kaybedenlerin defnedildiği Narlıca Mezarlığını ziyaret eden Koca, buranın yaşanan trajedinin nesiller boyu hatırlanacağı bir mezarlık olduğunu ifade etti.

Buranın aynı zamanda anıt mezar niteliği taşıdığını aktaran Bakan Koca, şunları kaydetti:

"Depremin yaşandığı ikinci günden sonra planlamasını yaptığımız ve erken dönemde hemen faaliyete geçirdiğimiz altyapı düzenlemesi yapıp ve kaybettiğimiz canlarımızı hızla defnini buraya yaptığımız bir mezarlığımız. Eğer erken dönemde bu hazırlık yapılmamış olsaydı çok büyük sıkıntılar yaşanmış olurdu. Rabbim kaybettiğimiz canlara rahmet etsin, mekanları cennet olsun. Benzer acıları milletimize yaşatmasın."

Bakan Koca, daha sonra Asri Mezarlığı'ndaki şehitliği ziyaret ederek dua etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Hatay'da Rus müzik topluluğundan depremzedelere konser
YEREL HABERLER Hatay'da Rus müzik topluluğundan depremzedelere ...
Hatay Valisi Masatlı, göreve başladı
YEREL HABERLER Hatay Valisi Masatlı, göreve başladı
Hatay Valisi Mustafa Masatlı görevine başladı
YEREL HABERLER Hatay Valisi Mustafa Masatlı görevine başladı
Hatay'da yıkıma uğrayan tarihi çarşıda bir yanda enkaz, diğer yanda bayram alışverişi
YEREL HABERLER Hatay'da yıkıma uğrayan tarihi çarşıda bir yanda ...
Hatayspor, Görkem Sağlam'ı kadrosuna kattı
YEREL HABERLER Hatayspor, Görkem Sağlam'ı kadrosuna kattı
Hatay'da açık alanda salatalık hasadı başladı
YEREL HABERLER Hatay'da açık alanda salatalık hasadı başladı
Hatay'ın tescilli künefesi, prefabrik çarşıda bayram için hazırlanıyor
YEREL HABERLER Hatay'ın tescilli künefesi, prefabrik çarşıda bayram ...
Hatay'da çöplük alanda çıkan yangın söndürüldü
YEREL HABERLER Hatay'da çöplük alanda çıkan yangın söndürüldü
Hatayspor, Oğuzhan Matur'u kadrosuna kattı
YEREL HABERLER Hatayspor, Oğuzhan Matur'u kadrosuna kattı
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Samandağ'ı ziyaret etti
YEREL HABERLER İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Samandağ'ı ziyaret etti

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.