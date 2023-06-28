Hatay'da depremde yakınlarını kaybedenlere psikososyal destek

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

HATAY (AA) - Hatay'da Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde yakınlarını kaybedenlere psikososyal destek verildi.

Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, psikososyal destek ekiplerinin iki gün boyunca depremde kaybettikleri yakınlarının kabrini ziyaret eden afetzedelerle bir araya geldiği belirtildi.

Depremde yakınlarını kaybedenlerin acısının halen çok taze olduğu ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bayramlar ve mezarlık ziyaretleri insanların acılarının ortaya çıkmasında tetikleyici bir unsurdur. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüzde ve müdürlüğümüzle koordineli çalışan Türk Psikologlar Derneği'nde görevli ruh sağlığı çalışanları, mezarlık ziyaretlerine gelen her bir insanın bu acılı günlerinde yanlarında olabilmek ve kriz durumlarına müdahale edebilmek amacıyla, psikolojik ilk yardım, bireysel görüşmeler, bilgilendirmeler ve benzeri faaliyetleri içeren psikososyal destek çalışmaları yapmıştır."



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.